Jsem z Leverkusenu zvyklý bojovat do poslední sekundy, věřil i po vyrovnání ve výhru Schick

Čeští fotbalisté vstup do kvalifikace mistrovství světa výsledkově zvládli. Na stadionu v Hradci Králové zdolali Faerské Ostrovy 2:1, když výhru zachraňovali až v samotném závěru. Hrdinou zápasu byl střelec obou gólů domácích Patrik Schick. Hradec Králové 7:40 23. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrick Schick slaví gól do sítě Faerských ostrovů | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Schick otevřel skóre v první půli hlavou po centru Červa, Češi pak těsné vedení dlouho drželi, ve 83. minutě ale po rohovém kopu inkasovali. Opaření fanoušci se už nejspíš báli nečekané ztráty bodů, o dvě minuty později ale znovu úřadoval hlavičkující kanonýr Leverkusenu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co po výhře nad Faerskými ostrovy říká útočník Patrik Schick a trenér Ivan Hašek

„Já jsem z Leverkusenu zvyklý bojovat až do poslední sekundy a otáčet to takhle na konci. Samozřejmě to bylo nepříjemné, ale jsem na ty poslední minuty zvyklý, takže jsem, věřil, že třeba ještě něco padne. Je to radost a samozřejmě i úleva. Kdybychom na začátku ztratili, tak by to byl velký problém, velká komplikace. Zaplaťpánbůh máme první tři body,“ těšilo po vydřené výhře Patrika Schicka, který si do reprezentace přenesl formu z klubu.

Odchovanec Sparty je se sedmnácti góly druhým nejlepším střelcem Bundesligy a prožívá jedno z nejpovedenějších období kariéry.

„Cítím se dobře. Už si nepamatuji, jak dobře jsem se cítil v té povedené sezóně, co jsem měl. Jsem zdravý, to je pro mě vždycky nejdůležitější a i fotbalově je to dobré,“ těší útočníka Leverkusenu.

I druhou trefu ⚽️ na konto českého výběru zařídil Patrick Schick. Co na jeho formu říkáte? pic.twitter.com/gwAB7O8eRL — ČT sport (@sportCT) March 22, 2025

Za národní tým hrál Schick po víc než půl roce, v předchozích dvou nominacích po dohodě s trenérem kvůli drobným zraněním a nedostatečnému vytížení v klubu chyběl. Bývalý hráč Lipska nebo AS Řím potvrdil pozici nejlepšího střelce současné reprezentace a dvaadvacátou trefou v historické tabulce vyrovnal Adolfa Scherera s Františkem Svobodou.

„Určitě se ukázalo, proč je pro nás tak důležitý. Góly prostě dávat umí, dostane se tam a má ten zabijácký instinkt, ktereý ho dělá tím velkým hráčem,“ říká reprezentační kouč Ivan Hašek. Další kvalifikační zápas čeká národní tým v úterý, kdy se v Portugalsku utká s Gibraltarem.