Schick s Chorým neměli dostatek balonů, popisuje Horváth hlavní problém Čechů proti Faeřanům

Česká fotbalová reprezentace vyhrála úvodní zápas kvalifikace mistrovství světa, v Hradci Králové porazila Faerské ostrovy 2:1 po dvou gólech útočníka Patrika Schicka. Proti 137. týmu žebříčku FIFA se ale očekávalo přesvědčivější vítězství. Proč se čeští fotbalisté nedokázali častěji prosadit? Dostal se Schick do optimální formy? A kdo by byl schůdnějším soupeřem do kvalifikace? Na to odpovídal v expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Hradec Králové 10:43 23. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Černý v souboji s obráncem Faerských ostrovů | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Češi se na vítězství nakonec nadřeli. Dlouho vedli, v 83. minutě ale přišla vyrovnávací branka hostů po rohovém kopu. Tomáš Souček neubránil faerského obránce Vanthamara. Nemohl si pro ten centr doběhnout třeba i brankář Matěj Kovář?

Samozřejmě se to nabízí, nicméně ten roh byl skvěle zahraný. Byl to velmi prudký centr a i Tomáš Souček to měl hodně těžké, protože hráč, který skóroval, byl ve vzduchu silný celý zápas a tohle proměnil skvěle. Úplně si nemyslím, že to bylo bránitelné, soupeř to udělal výborně. Pro celý stadion i pro nás všechny to byl v tu chvíli velký šok.

Češi v kvalifikaci na mistrovství světa vyhráli nad Faeřany těsně 2:1. Vítězství zařídil Patrik Schick Číst článek

Češi splnili povinnost, když porazili Faerské ostrovy 2:1 na úvod kvalifikace o světový šampionát. Ale možná se očekávalo, že nad evropským outsiderem zvítězí vyšším rozdílem. Co jim k tomu chybělo?

I mě Faeřané překvapili, jak hráli, bylo to velmi dobré mužstvo. Můžeme polemizovat, že ti hráči nehrají v evropských top ligách, ale byli to dobří hráči, týmový výkon, skvěle kondičně připravené mužstvo a naši se tam nemohli dostat. Neproměňovali šance, což koresponduje s posledním zápasem v Plzni, nakonec to dopadlo podobně.

Proměnit šance a možná víc centrů. Patrik Schick s Tomášem Chorým tam neměli dostatek balonů. Každá balon, který byl centrovaný, byl problém, ale my jsme tam těch centrů dostali hodně málo a to byl největší minus, který bych vypíchnul.

Trenér Ivan Hašek zvolil do utkání taktiku se dvěma vysokými útočníky na hrotu, Schickem a Chorým. Schick dvěma brankami duel rozhodl, byl ale styl se dvěma „čahouny“ v útoku správně zvolený? Nebo měl kouč Hašek zvolit jiný systém?

Oba dva to odehráli, jak měli, ale zase se k tomu vrátím. Na to, že jsme tam měli takové hráče, kteří jsou schopní prosadit, i když jsou tam sami, tak centrů a situací, kdy jsme tam dostávali balon, tam bylo velmi málo. Opravdu kdykoliv jsme to tam dostali, tak s tím měl soupeř problémy a my jsme to tam obehrávali.

Zbytečně dlouho jsme drželi balon. Mohli jsme soupeře těmi centry dostat pod větší tlak a vynutit si nějaké chyby. Takhle to Faeřané měli opravdu jednoduché a naštěstí jsme to zvládli.

Patrik Schick dal po svém návratu do reprezentace hned dva góly, když podzimní srazy národního týmu vynechal. Bylo na něm podle tebe vidět, že se chce znovu ukázat i na mezinárodní scéně?

Tihle střelci to mají jasně hozené tak, že chce dávat góly, kdykoliv se ocitne na hřišti. Je mu jedno, jestli to je pozápasový trénink, předzápasový trénink, zápas se soupeřem nižší kvality nebo top zápasy v Lize mistrů. Patrik Schick je přesně tím příkladem a bylo na něm vidět, že chce dávat góly, že ho to baví. Vlastně ten zápas rozhodl a zaplaťpánbůh, že byl na hřišti.

1:46 Jsem z Leverkusenu zvyklý bojovat do poslední sekundy, věřil i po vyrovnání ve výhru Schick Číst článek

Čeští fotbalisti už můžou pomalu vyhlížet úterní souboj v Portugalsku s domácím Gibraltarem. Co musí reprezentanti na jihu Evropy zlepšit, aby se podobné drama jako s Faerskými ostrovy neopakovalo?

Samozřejmě proměňování šancí. Kluci budou zase dobře připravení. Vím, že výsledek 2:1 s Faerskými ostrovy není úplně fantastický, ale jsou to tři body. Musí se udělat všechno pro to, aby se přivezli další tři body z venkovního utkání, kdy to není nikdy jednoduché. Včera jsme se přesvědčili o tom, že není radno nikoho podceňovat a o někom se bavit, že je to trpaslík, to už opravdu nefunguje.

Vzhledem k výkonu českých hráčů proti Faeřanům, dá se jejich skupina na základě toho, co jsi říkal, označit za jednoduchou? Případně bys případně Čechům přál ze čtvrtfinále Ligy národů, Chorvatsko nebo Francii?

Nikdo už není jednoduchý. Mužstva na sobě pracují, mají různé rozbory, vědí o soupeři všechno a jsou schopní se připravit, to jsme viděli včera. Osobně si myslím, že je to opravdu jedno. Ale pokud by s námi hrála Francie, tak jsem přesvědčený, že nás možná malinko podcení a tam by mohla být naše výhoda. Ale jak Francie, tak Chorvatsko mají celou řadu fantastických hráčů a nebude to vůbec jednoduché proti komukoliv z nich.