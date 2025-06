Vím, jaký je stratég, jak umí měnit sestavu i systém, popisuje Hašek sílu kouče Chorvatů Daliće

Fotbalisté Česka budou hrát v pondělí večer v Chorvatsku jeden z klíčových zápasů kvalifikace mistrovství světa. Národní tým zatím všechny ostatní soupeře ve skupině porazil, jenže teď narazí na elitního protivníka. A v Osijeku dojde i na zajímavý souboj trenérů Ivana Haška a Zlatka Daliće. Osijek 18:31 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér chorvatské reprezenatce Zlatko Dalić ve čtvrtfinále Ligy národů proti Francii | Foto: Julien Mattia | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst / Le Pictorium

„Mají trenéra s velkými zkušenostmi, kterého znám z mého působení na Blízkém východě, když jsem tam začínal svou kariéru, a on už tam byl špičkovým trenérem,“ pochválil chorvatský kouč Ivana Haška, který jen o pár desítek minut před tím zase mluvil s uznáním o Zlatku Dalićovi.

„Musím říct, že trenéra Zlatka Daliće znám ještě z působení v ‚gulfu‘. Takže se známe a vím, jaký je stratég, jak umí také změnit a připravit sestavu, jak umí změnit systém,“ vzpomínal na vzájemná střetnutí.

Ivan Hašek řekl gulf, tedy záliv, v tomhle případě Perský záliv, a fotbalové působení obou trenérů v zemích na Arabském poloostrově, kde každý z nich zažil několik angažmá a získal i trofeje.

Hašek i Dalić mají titul ze Spojených arabských emirátů, a třeba v Saudské Arábii ovládli Pohár saudského korunního prince, rok po sobě s týmem Al Hilál.

„Když jsem tam byl jako trenér, tak jsem podepsal na pět měsíců. A když jsem chtěl prodloužit, tak říkali, že koupili trenéra do ‚béčka‘. A já říkám: ‚Koho jste koupili?‘, a oni, že Zlatka Daliće. Ptal jsem se, proč kupovali trenéra do ‚béčka‘, a říkali, že trénoval Faisaly a skončili pátí, to je úspěch, tak že si ho vzali, protože je dobrý. Tak jsem řekl, že radši neprodloužím, protože on je připravený. Samozřejmě když jsme skončili, tak po nás přišel nový trenér, vydržel měsíc a už tam šel Zlatko Dalić,“ popisoval Ivan Hašek v Desítce Pavla Horvátha na Radiožurnálu Sport.

Dalić teď už osmým rokem trénuje chorvatskou reprezentaci, kterou dovedl ke stříbru a bronzu z posledních mistrovství světa. O to další teď bojují Chorvati v kvalifikaci i Českem, které vede Ivan Hašek.

