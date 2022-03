Polsko po vyřazení Ruska postoupí v kvalifikaci o mistrovství světa bez boje, zápas Ukrajiny byl odložen

Mezinárodní fotbalová federace FIFA po vyřazení Ruska z play-off kvalifikace mistrovství světa rozhodla, že jeho semifinálový soupeř Polsko postoupí bez boje. Ve finále narazí 29. března na vítěze zápasu mezi Švédskem a Českem, který se bude hrát o pět dnů dříve. Curych (Švýcarsko) 20:54 8. 3. 2022 (Aktualizováno: 21:06 8. 3. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Robert Lewandowski v dresu polské reprezentace | Foto: Albert Gea | Zdroj: Reuters

FIFA o tom informovala na svém webu. Zároveň uvedla, že duel Skotska s Ukrajinou odložila na červen, přesný termín nestanovila. V takzvané větvi A se tak v březnu odehraje pouze semifinále Wales - Rakousko.

Z ruských obrazovek zmizí anglický fotbal, Premier League odstoupila ze smlouvy o přenosech zápasů Číst článek

FIFA vyřadila Rusko ze soutěže kvůli jeho vojenskému útoku na Ukrajinu. Ukrajinská liga byla po invazi přerušena, národní fotbalový svaz posléze požádal o přeložení kvalifikačních zápasů.

Ve hře bylo podle médií více variant, jak „českou“ větev play-off dohrát. Jednou z možností mohlo být doplnění o jeden tým místo Ruska, aby semifinále hrálo i Polsko.

Fotbalová asociace ČR nicméně počítala s přímým postupem Poláků do finále baráže o šampionát v Kataru. Rozhodující zápas by se měl hrát v Chorzówě.

„Ze strany FIFA je to očekávané rozhodnutí podle reglementu mistrovství světa, které bylo ze všech variant zdaleka nejpravděpodobnější. Nyní se můžeme nadále plně koncentrovat na úvodní zápas ve Švédsku. To, že Polsko postoupí rovnou do finále, bereme jako fakt. Pokud chceme hrát na mistrovství světa, musíme si zkrátka poradit se dvěma soupeři, takže pro nás se situace nijak nezměnila,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek v tiskové zprávě.

„Na Švédsko se připravujeme několik měsíců, stejně tak jsme analyzovali i hru polského týmu. Chceme se nachystat co nejlépe, abychom se o postup na mistrovství světa poprali,“ přidal trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý.

Výkonný výbor FAČR ještě před vyloučením Ruska schválil, že česká reprezentace do případného utkání proti Rusům za žádných okolností nenastoupí. Svaz následoval Polsko a Švédsko, které stejný krok oznámily dříve.

Los základních skupin mistrovství světa je v plánu 1. dubna. Šampionát v Kataru začne 21. listopadu.

