Šokovali jsme fotbalový svět, rozplývá se slovenský tisk. ‚Postoupíme vůbec na MS?‘ ptají se Němci
Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace na mistrovství světa 2026 porazili favorizované Německo. Výhru domácího týmu 2:0 nečekali tamní fanoušci ani média. „Slovenští fotbalisté šokovali fotbalový svět a porazili Německo,“ píše slovenský deník SME. Němečtí novináři a experti se zase obávají, že se jejich národní tým na mistrovství světa po tomto „nepřesvědčivém“ výkonu ani nekvalifikuje.
„Neuvěřitelné! Slováci zdolali superfavorita: Historické vítězství,“ napsal web sportovy.cas.sk. Slováci navíc mluví o dominantním výkonu jejich týmu. „Na rozdíl od dřívějších vítězných zápasů proti favoritům se tato výhra zrodila dominantním způsobem. Skvěle hrálo celé družstvo,“ píše Denník.sk.
Výhru domácího týmu si na stadionu Tehelné pole v Bratislavě užívalo více než 20 tisíc příznivců. Chválami nešetřili Slováci ani na sociálních sítích.
Hanko goal to put Slovakia ahead vs Germany
Slovakia 1-0 Germany
„Ukázali jsme, že když hrajeme jako jeden tým a na hranici svých možností, můžeme porazit každého! Dnes je mužem zápasu celé mužstvo! Chlapci, klobouk dolů, za svých 24 let jsem neviděl hrát naši reprezentaci takhle dobře,“ napsal jeden z fanoušků.
Němci mistři světa?
Spokojená nebyla ale německá média. Nepovedenému výkonu nepomohl ani výrok trenéra německé reprezentace Julian Nagelsmann. Ten totiž před začátkem kvalifikace prohlásil, že nechce vyhrát jen ji, ale celý šampionát, který se uskuteční příští rok.
Na toto sa dá pozerať stále dookola
Zdroj: ŠPORT STVR
„Mistři světa? Takhle se národní tým na mistrovství světa ani nekvalifikuje,“ reagovali na Nagelsmanna a prohru němečtí novináři. „Náš tým se nachází v situaci, kdy nutně potřebuje vyhrát svůj druhý zápas ve skupině proti Severnímu Irsku,“ uvedl jeden z nejčtenějších německých deníků Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Trenér národního týmu ale po zápase nešetřil kritikou svých svěřenců.
„Máme k dispozici téměř všechny nejlepší hráče z Německa. Příště možná povolám horší hráče, kteří ale nechají na hřišti všechno. Věřím svým hráčů, ale jestli máte jen lepší hráče než soupeř, tak to nestačí, pokud neukážete ochotu a touhu,“ prohlásil Nagelsmann.
Německo navíc prohrálo v kvalifikaci na mistrovství světa o více než jeden gól teprve podruhé v historii. Hůře na tom byli Němci jen v roce 2001, kdy inkasovali hned pětkrát a s Anglií prohráli 1:5.