Skvělá ofenziva a nespočet hvězdných jmen. Čeští fotbalisté nastoupí proti favorizovaným Chorvatům

Chorvati na úvod kvalifikace v pátek v Portugalsku deklasovali Gibraltar 7:0. Kanonádu řídil Ivan Perišić, který jeden gól dal a na tři další nahrál.

Už šestatřicetiletý křídelník nasázel v uplynulé sezoně za PSV Eindhoven 16 soutěžních branek a proti Čechům se mu daří. V posledních dvou vzájemných zápasech na evropských šampionátech 2016 i 2021 pokaždé skóroval.

„Je neuvěřitelné, když se člověk dostane z operace křížového vazu a za šest měsíců hraje hned zápas. Je to naprostý profík. Každá jeho akce, každý dotek na hřišti má myšlenku a on přesně ví, co dělá. Je to univerzální hráč. Myslím si, že Perišić je teď velké jméno v chorvatském fotbale. Při velkých úspěších byl vždycky na hřišti,“ připomíná reprezentační záložník Michal Sadílek, který Perišiće z působení v Nizozemsku dobře zná.

Dvakrát se v Portugalsku proti Gibraltaru prosadil střídající Andrej Kramarić, autor jedenácti tref z minulého ročníku bundesligy za Hofenheim. Chorvati v ofenzívě mají opravdu z čeho vybírat. Příkladem může být Ante Budimir z Osasuny, který byl s 21 góly třetím nejlepším střelcem poslední sezony španělské La Ligy.

‚Jeden z nejvyspělejších týmů světa‘

„Budimir hraje velmi dobře. Ve španělský lize je velice nebezpečný ze stran. Samozřejmě si musíme dávat pozor i na Kramariće s Perišićem. Sučić, který přestoupil do Interu Milán, je také velmi dobrý. Mají velmi dobré hráče na střelu ze střední vzdálenosti. Hrajeme proti jednomu z nejvyspělejších týmů na světě, a proto musíme být koncentrováni na 110 procent,“ zdůrazňuje Ivan Hašek, trenér českých fotbalistů.

Ti dnes do utkání v Chorvatsku nastoupí ve 20:45. Radiožurnál Sport jej bude vysílat v přímém přenosu.

