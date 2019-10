Zápas s Kosovem jen pro české fanoušky. Fotbalová asociace změnila podmínky prodeje vstupenek

Fotbalová asociace České republiky změnila prodeje vstupenek na kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy s Kosovem. Kvůli bezpečnosti zrušila prodej online. Lístky si tak mohou zakoupit pouze čeští fanoušci, a to po předložení platného dokladu totožnosti. Asociace o tom informovala na svém webu. Praha 19:44 16. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté slaví s fanoušky vítězství proti Černé Hoře | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Kvůli projevům rasismu bulharských fanoušků, kterého se dopustili během domácího utkání s Anglií, se vedení českého fotbalu rozhodlo k poměrně zásadní změně.

„Na základě poznatků nejen v rámci České republiky byl vyhodnocen listopadový zápas s Kosovem jako vysoce rizikový a zajištění bezpečnosti je nyní v tomto smyslu samozřejmě naší prioritou. Je zde navíc souvislost i s událostmi, ke kterým došlo v Bulharsku během utkání domácího týmu proti Anglii. Ze strany UEFA jasně zaznělo, že projevy jakéhokoliv rasového nebo politického podtextu k fotbalu nepatří a nebudou tolerovány. UEFA je připravena sáhnout k exemplárním trestům,“ vysvětlil předseda asociace Martin Malík důvod zrušení online prodeje vstupenek na zápas s Kosovem.

Česká fotbalová reprezentace

@ceskarepre_cz Ke vstupenkám se dostanou na základě předložení platného dokladu totožnosti pouze čeští fanoušci, a to přímo na pokladnách Doosan Areny v Plzni. Prodej začne 23. října 2019 a na občanský průkaz si bude moci jeden fanoušek koupit maximálně čtyři lístky. 3

Zápas se uskuteční 14. listopadu od 20.45 v plzeňské Doosan Areně a fanoušci si budou moci - po předožení občanského průkazu - zakoupit maximálně čtyři vstupenky, a to od 23. října.

Policie v Bulharsku zatkla po pondělním zápase s Anglií šest fanoušků, kteří se během utkání dopustili projevů rasismu včetně nacistických pozdravů.

„Chtěl bych požádat všechny české fanoušky, aby se zdrželi ve spojitosti s Kosovem jakýchkoliv, zejména politických, narážek, projevů a gest, ať už ve formě slovní nebo v písemné či grafické formě na transparentech nebo nápisech na oblečení. Jsem přesvědčen, že to poslední, co by kdokoliv chtěl, je bodový postih vůči českému národnímu týmu, který by v konečném důsledku mohl znamenat třeba i nepostup na EURO 2020,“ dodal Malík.