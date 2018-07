‚Kdybych přišel před 10 lety, už jsem prezidentem.‘ Zlatan Ibrahimović září v dresu Los Angeles

Může vůbec mezi Američany přijít člověk, který má ještě větší sebevědomí než oni? Ano – Zlatan Ibrahimović. 36letý švédský fotbalista je od letoška jednou z hlavních hvězd americké profesionální soutěže Major League Soccer. Filadelfie 10:10 22. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlatan Ibrahimović dal v 15 zápasech v MLS už 12 gólů | Foto: Kirby Lee-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Tři časová pásma daleko od domácího stadionu, a stejně má Zlatan tady na břehu řeky Delaware největší aplaus ze všech, ještě než kopne do míče. Když to chce udělat poprvé, za hustého deště a silného větru se na totálně podmáčeném trávníku se svými skoro dvěma metry a stovkou kilogramů rozplácne jak široký, tak dlouhý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Utkání týmů Bořka Dočkala a Zlatana Ibrahimoviće sledoval i zpravodaj ČRo

Jenže nakonec se – jak už to u něj bývá – směje právě on. Na obratu z 0:1 na 3:1 pro Los Angeles Galaxy se podílí přihrávkou do samostatného úniku na vyrovnávací gól, a ten vítězný dává nekompromisní ranou sám.

„Mrzí mě, že tolik pršelo a foukalo. Dobří hráči sice umějí hrát v jakýchkoli podmínkách, ovšem za lepšího počasí by si to fanoušci užili víc. Ti, kteří přišli kvůli mně, snad mají radost,“ řekl Zlatan Ibrahimović Radiožurnálu.

„Příště si mě můžou pustit v televizi. Hrajeme derby proti FC Los Angeles, to bude další show,“ připomněl hvězdný Švéd, že právě proti tomuto soupeři na konci března vtrhnul do americké profesionální soutěže gólem ze čtyřiceti metrů, který obletěl svět.

A i když pak zažil i útlum, má po 15 zápasech na kontě 12 gólů, a hlavně – řada fanoušků se přišla podívat na stadion Filadelfie skutečně hlavně na něj, někteří v jeho švédském dresu nebo v tom z dob v Manchesteru United. Svou roli tak plní, jak marketingově, tak na trávníku.

Dočkal: Vypadalo to, že ho fotbal moc nebaví

„Kvalitu má a je vidět, že se drží dostatečně fit, aby v téhle lize mohl dělat rozdílové věci. V prvním poločase nebyl vidět, chvílemi to vypadalo, že ho to ani moc nebaví. Ale bohužel pro nás má kvalitu a v rozhodujících momentech byl schopný ji ukázat,“ uznal český záložník Bořek Dočkal.

„Déšť ve druhé půli zesiloval a už tam byly i kaluže. Ale on to uhraje i zkušeností, nepouštěl se do složitých věcí a počkal si na rozhodující momenty. Ty dokázal zvládnout tak, že zápas otočil,“ řekl Čech, který přihrál na vedoucí gól nakonec poražené Filadelfie.

Dočkalovi může lichotit, že v předzápasových statistikách se ocitli s Ibrahimovićem vedle sebe coby nejlepší střelci svých týmů. Zlatan v noci na dnešek svou sbírku znovu rozšířil, ze šatny vyšel v dobrém rozmaru.

Velmi skromně a vůči spoluhráčům uznale vystupující fotbalista je zároveň mistr sebevědomých bonmotů, který svůj přestup do Ameriky doprovodil slovy „Vítej u Zlatana, Los Angeles,“ přidal jeden i pro Český rozhlas.

„Mají štěstí, že jsem nepřišel už před deseti lety, dneska už bych byl prezidentem,“ odpoví na otázku, jestli za pár měsíců změnil americkou fotbalovou kulturu.

Zlatan being Zlatan. pic.twitter.com/isiJyBf496 — LA Galaxy (@LAGalaxy) 22 July 2018