Messi a spol. do Ameriky? Španělská nejvyšší soutěž se bude hrát i za oceánem

Vedení soutěže, které se zúčastní dva z nejslavnějších fotbalových klubů současnosti – Real Madrid a Barcelona, podepsalo smlouvu o 15leté spolupráci s americkou sportovně-zábavní agenturou Relevent. Součástí dohody je i zápas La Ligy v Severní Americe.

„Snažíme se to uskutečnit už v téhle sezoně. Sice jde o dlouhodobé partnerství, ale nechceme se zaseknout.“ řekl v rozhovoru USA Today Sports šéf agentury Charlie Stillitano.

Pokud by se zápas španělské ligy opravdu odehrál v USA či Kanadě, bylo by to poprvé, co by se slavná soutěž hrála za oceánem. Zatím ale není jasné, jaký zápas a kdy by se mimo Evropu uskutečnil. „Žádný tým se nechce vzdát domácího zápasu,“ uznal Stillitano.

Jasné ale je, že by se nemělo měnit místo El Clásica mezi Realem a Barcelonou. Šéf La Ligy Javier Tebas podle BBC dříve řekl, že to se „nikdy nebude hrát mimo Španělsko.“

Španělské kluby sbírají praxi v hraní mimo svou domovinu. Nedělní Superpohár se hrál v mezi Barcelonou a Sevillou se hrál v Maroku.

S přesuny za oceán mají zkušenosti především zámořské soutěže. Basketbalová NBA se hrála v Londýně, NHL v roce 2010 dokonce v Praze. Slavné fotbalové kluby sice v zámoří vyjíždí na přípravná turné, ale zatím tam nikdy nehrály soutěžní zápasy.

Nová sezona španělské fotbalové ligy startuje už v pátek. Real Madrid se postaví obhájci titulu a úhlavnímu rivalovi Barceloně už bez hvězdného útočníka Cristiana Ronalda, který v létě přestoupil do Juventusu Turín.