Vedení La Ligy chce některá utkání přesunout za oceán. ‚Nedává to žádný smysl,‘ reaguje hráčská unie

„Chceme nabídnout to nejlepší ze španělské ligy a budeme se to snažit uskutečnit už v téhle sezoně. Je tu zhruba pět až šest týmů, které jsou známé po celém světě, a jeden z nich bychom rádi přilákali. Každý zná Barcelonu a Real Madrid, ale stejně tak zná každý Atlético Madrid, Sevillu nebo Valencii. Myslím si, že to bude utkání jednoho z těchto týmů,“ řekl šéf agentury Relevent Charlie Stillitano v rozhovoru pro ESPN.

Proti úmyslu vedení ligy odehrát v budoucnu zápasy v zámoří se ale postavila Unie španělských fotbalistů AFE. V reakci na informaci La Ligy se v Madridu sešli kapitáni ligových klubů nebo jejich zástupci včetně barcelonského Busquetse nebo Ramose z Realu Madrid. A ti se shodli, že s plánem nesouhlasí.

„Brzy budeme mluvit s prezidentem La Ligy a řekneme mu všechno, co se hráčům nelíbí. Budeme se snažit najít nějaké řešení, ale chci naprosto jasně říct, že uděláme všechno pro to, abychom tomuhle zabránili,“ sdělil jasné stanovisko hráčské unie její šéf David Aganzo.

Podle něj by konání zápasu ve Spojených státech uškodilo hlavně fanouškům klubů, kteří by přišli o možnost sledovat svůj tým přímo na stadionu. Pro některé by to mohlo znamenat třeba to, že v sezoně nebudou mít šanci vidět na vlastní oči Suaréze s Piquém, protože jejich tým bude hrát s Barcelonou místo na domácím hřišti v Americe.



„Nedává to žádný smysl. Fanoušci s tím samozřejmě nemůžou souhlasit, to je jasné. Není možné, aby prezident La Ligy podepsal dohodu, aniž by to zkonzultoval s hráči a dalšími zainteresovanými lidmi,“ dodává David Aganzo, že vedení soutěže plánovaný krok s nikým ze zástupců hráčů neprobíralo.

Pokud by se zápas španělské ligy opravdu odehrál ve Spojených státech nebo v Kanadě, bylo by to poprvé, co by se slavná soutěž hrála za oceánem.