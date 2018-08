Vaclík vyhrál první zápas v La Lize, o nulu ho připravila penalta v závěru

Fotbalisté Sevilly zvládli s přehledem vstup do sezony španělské ligy a vyhráli 4:1 na hřišti Vallecana. Triumf soupeře Olomouce ve 4. předkole Evropské ligy řídila letní posila André Silva, který se blýskl hattrickem. Český brankář Tomáš Vaclík v brance Sevilly sahal po další nule, o tu ho ale připravil pokutový kop v závěru. Madrid 7:40 20. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vallecano překonalo Tomáše Vaclíka až z penalty (archivní foto) | Foto: Andrew Boyers | Zdroj: Reuters

Sevilla šla do vedení po kombinaci po pravé straně, nahrávce Navase a zakončení Vázqueze. Vzápětí podržel svůj tým Vaclík, protože chytil střelu zblízka. Ještě do poločasu bylo rozhodnuto, poté co se dvakrát ve vápně dobře zorientoval Silva.

‚Je brzo si myslet, že jsem jednička.‘ Vaclík vyhlíží konkurenci, se Sevillou chce do Ligy mistrů Číst článek

Ve druhé půli Vallecanu nezafungovala ofsajdová past, Silva se dostal za obranu a završil hattrick. Portugalský útočník zahájil ideálně hostování z AC Milán, kde dal na jaře jen dva góly. Domácí se v závěru dostali alespoň k penaltě a Embarba nedal Vaclíkovi šanci.

Sevilla, která se ve čtvrtek představí v Olomouci, nastoupila v sestavě Vaclík - Mercado, Kjaer, Sergi Gómez - Navas, Roque, Banega (70. Amadou), Escudero (61. Vidal) - Sarabia (78. Muriel), André Silva, Vázquez.

Nezdar v Superpoháru UEFA napravil Real Madrid, který doma zdolal v madridském derby Getafe 2:0 a slaví první soutěžní výhru pod novým trenérem Julenem Lopeteguiem a bez hvězdného Cristiana Ronalda, který zamířil do Juventusu Turín.

Real nejprve trefil zásluhou Garetha Balea břevno, ale ve 20. minutě už mu vedení zajistil Dani Carvajal, který hlavou přehodil brankáře. Chvíli po změně stran zatáhl míč Marco Asensio, jeho přihrávka našla Balea a velšský útočník tentokrát mířil přesně. Aktivní Asensio pak ještě trefil tyč a marně se dožadoval penalty.

Schick hrál čtvrt hodiny

Fotbalisté AS Řím vstoupili do sezony italské ligy výhrou 1:0 na hřišti FC Turín. V závěru rozhodl Edin Džeko. V tu chvíli už byl na hřišti i český útočník Patrik Schick, který nastoupil na posledních 15 minut.

Římané soupeře přestříleli, dvakrát trefili konstrukci branky, ale na gól si museli počkat. Až v 89. minutě poslal střídající Kluivert centr na zadní tyč, kde číhal Džeko a ranou z voleje obstřelil obránce pod břevno.

„Doufal jsem, že to Kluivert odcentruje na zadní tyč a naštěstí se tak stalo. Nebyl čas přemýšlet. Bylo kolem hodně hráčů, tak nebyla možnost to zpracovat. Musel jsem to prostě vystřelit. A je z toho jeden ze tří nejhezčích gólů mé kariéry. Loni jsem dal podobný, možná ještě hezčí, ale tenhle byl důležitější," řekl Džeko.

Zahajovací zápas naopak nevyšel Interu Milán, který prohrál 0:1 na půdě Sassuola. I přes letní posílení se nedokázal prosadit v útoku, a tak duel rozhodla penalta z 27. minuty, kterou proměnil Berardi.

Boloňa doma prohrála se Spal 0:1. Český záložník Ladislav Krejčí v dresu poražených šanci nedostal. Alespoň bod mohl slavit Antonín Barák, jehož Udine remizovalo 2:2 na hřišti nováčka z Parmy, když prohrávalo už o dvě branky.