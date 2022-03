Laštůvka bude za Baník chytat i ve 40 letech. Ke stému výročí založení klubu by chtěl evropské poháry

V červenci bude brankáři Baníku Janu Laštůvkovi 40 let. A při oslavě kulatého jubilea bude myslet také na to, že o pár dní později pro něho začne v milovaném dresu další sezona. V minulém týdnu totiž prodloužil s Baníkem smlouvu o další rok. Ostrava 11:17 15. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zkušený brankář Baníku Ostrava Jan Laštůvka | Foto: Pavel Mazáč / CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Byl jsem zraněný docela dlouhou dobu, takže se nevědělo, jak na tom budu. Byla otázka času, než začnu chytat, teprve pak bychom začali jednat o nové smlouvě. Skončit ještě nechci, takže jsem rád, že jsme se domluvili a můžu pokračovat,“ vysvětlil Radiožurnálu Jan Laštůvka, jak jednání o nové smlouvě začala až po jeho únorovém návratu do branky a tím pádem netrvala dlouho.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká ostravský brankář Jan Laštůvka o prodloužení smlouvy s Baníkem

Jiné přání než pokračovat v Baníku totiž poslední hrající mistr se slezským klubem z roku 2004 už neměl. A co by si přál do příští a možná poslední sezony?

„Vše bude záležet na tom, jak dopadne tato sezona. Chtěli bychom si kvůli lidem i kvůli panu majiteli určitě zahrát evropské poháry. Baník bude mít výročí 100 let, takže by to bylo krásné. Ale před námi je ještě spoustu zápasů, nerad koukám příliš dopředu,“ řekl ostravský brankář.

V posledním kole udržel Laštůvka proti Slovácku nulu

Novou smlouvu ozdobil 151. nulou v kariéře. pic.twitter.com/wqrxywvVU5 — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) March 14, 2022

Kromě devětatřicetiletého Laštůvky v minulém týdnu o rok prodloužil i obránce Jiří Fleišman, který je druhým nejstarším hráčem a v říjnu mu bude osmatřicet. Zástupce kapitána Laštůvky je také stále důležitým hráčem Baníku. Kromě mimořádně produktivní levačky táhne tým i svou urputností a bojovností.

„Já jsem rád, že Jirka pokračuje, protože za tu doby, co je tady, odvedl spoustu vynikající práce. Odehrál snad všechny zápasy, ukázal, že kvalitu má a že věk je jenom číslo. Je to stavební kámen tohoto mužstva a těžko by se nahrazoval. Má k Baníku velký vztah, je to lídr mužstva, takže tady není o čem diskutovat, jsem nesmírně rád, že pokračuje,“ říká na adresu kamaráda a spoluhráče Jan Laštůvka.

V sobotu by se měl Laštůvka postavit v ligové soutěži Karviné, ze které pochází a stále v ní bydlí. Cílem bude zisk tří bodů a udržení čtvrtého místa před Slováckem.