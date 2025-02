Liberec slaví první jarní výhru, po dvou gólech Krollise porazil Mladou Boleslav. Plzeň přetlačila Teplice

Fotbalisté Liberce zdolali doma ve 22. kole první ligy Mladou Boleslav 3:1. Základ k první jarní výhře Severočechů položil lotyšský útočník Raimonds Krollis dvěma góly už v prvním poločase. Slovan zvítězil v nejvyšší soutěži po dvou porážkách a posunul se na desáté místo. Fotbalisté Plzně před odvetou Evropské ligy s Ferencvárosem zvítězili v Teplicích 2:0. Dva góly krátce po sobě vstřelil před přestávkou Rafiu Durosinmi. Liberec 18:03 16. 2. 2025 (Aktualizováno: 18:21 16. 2. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberecký útočník Raimonds Krollis střílí na branku Aleše Mandouse z Mladé Boleslavi | Foto: Vít Černý | Zdroj: Profimedia

Na libereckou lavičku nemohl kvůli žlutým kartám trenér Radoslav Kováč. Vyloučení v minulých kolech vyřadila ze hry brankáře Koubka i obránce Mikulu, ze zdravotních důvodů ze sestavy vypadl i dosud nepostradatelný tvůrce hry Hlavatý.

Liberci v předchozích zápasech nevyšel start a v obou případech rychle inkasoval, ale tentokrát první poločas vyzněl jasně pro domácí. Dvě šance měl v úvodu Nigerijec Ahmad Ghali, který při posledním vzájemném utkání na stadionu U Nisy dal dva góly. Poprvé ho zastavil brankář Aleš Mandous, podruhé při tečované střele z dálky břevno boleslavské branky.

Domácí ale dál využívali mezery v boleslavské obraně. Ve 37. minutě se Raimonds Krollis šikovně zbavil Marka Suchého, kličkou oklamal i Mandouse a vstřelil svůj první gól v české lize. Lotyšský fotbalista, který loni hrál druhou ligu ve Vyškově a na podzim třetí italskou, se o sedm minut později trefil podruhé.

Do druhého poločasu poslal trenér hostů Andreas Brännström na trávník útočníka Vojtu, ale obraz hry se nijak nezměnil. Hned po změně stran udeřil Qëndrim Zyba, který většinu podzimu promarodil a v lize nastoupil poprvé od října.

Šanci na zkorigování výsledku měli hosté v 63. minutě, kdy střela Nicolase Pennera zasáhla v šestnáctce ruku Ivana Varfolomejeva, ale Tomáš Ladra nabídku nevyužil. Slovenský brankář Ivan Krajčírik při své premiéře v základní sestavě jeho nepříliš dobře umístěnou střelu zneškodnil.

Svůj tým pak podržel i při dalších šancích soupeře, ale čisté konto nakonec neudržel. Čtyři minuty před koncem ho po velkém tlaku překonal Vojta šestým gólem v ligové sezoně. Pokus o ještě větší zdramatizování zápasu pak podlomila druhá žlutá karta pro Michaela Ševčíka.

Osmá remíza Bohemky

Fotbalisté Hradce Králové remizovali ve 22. kole první ligy s Bohemians 1905 2:2. Všechny čtyři branky v souboji sousedů ze středu tabulky padly už v úvodním dějství.

Bohemians i ve třetím jarním kole bodovali a připsali si již osmý nerozhodný výsledek v ligové sezoně, což je spolu se Slováckem nejvíce. Bohemians v nejvyšší soutěži bodovali s Hradcem počtvrté z posledních pěti zápasů, zároveň ho ale třikrát po sobě neporazili.

Skóre otevřeli Pražané. Václav Drchal si ve 12. minutě navedl míč z levé strany a jeho plachtící pokus zamířil přesně k zadní tyči. Připsal si čtvrtou branku v ligové sezoně.

O necelou čtvrthodinu později Bohemians zvýšili. Na centr z rohového kopu v podání Jana Kovaříka si naskočil Nelson Okeke a hlavičkou překonal Zadražila. Dvaadvacetiletý nigerijský záložník svou premiéru za Bohemians i v české nejvyšší soutěži okořenil gólem.

Po půlhodině hry Slončíkův nepříliš razantní pokus zlikvidoval brankář Reichl, ve 40. minutě už ale „Votroci“ snížili. I domácí se prosadili z rohu, po němž hlavičkou snížil Spáčil. Český reprezentant do 21 let se trefil i v úvodním vzájemném duelu v sezoně při prosincovém vítězství Hradce v Ďolíčku 3:0.

Domácí ještě do přestávky srovnali. V první z nastavených minut se probil do vápna agilní Tom Slončík, před vybíhajícím Michalem Reichlem vrátil míč před bránu a v pádu doklepl zblízka do sítě Václav Pilař.

Po změně stran šancí mírně ubylo a branka už nepadla žádná. Drchal v těžké pozici prostor mezi tyčemi netrefil, na opačné straně se vzápětí neprosadil Roman Horák. V 69. minutě po dalším Kovaříkově rohu a odrazu míče od Antonína Křapky odvrátil balon z brankové čáry Filip Čihák.