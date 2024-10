‚Poslední dobou jsme moc radosti nerozdávali.‘ Liberec slaví teprve druhou domácí výhru v ročníku

Liberečtí fotbalisté se svými fanoušky oslavili teprve druhou domácí výhru v aktuálním ligovém ročníku. Naposledy před víc než dvěma měsíci na stadionu U Nisy porazili Pardubice, od té doby ale pod Ještědem získali jen dva body, a na začátku října tu navíc utrpěli pětigólový debakl od sousedního Jablonce.

„Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří přišli a podporovali nás. Poslední dobou jsme moc radosti nerozdávali. Věděli jsme, na čem jsme a abychom se přiblížili nahoru, tak jsme to utkání museli zvládnout. Jsem rád, že se nám to podařilo,“ řekl po sobotním utkání liberecký trenér Radoslav Kováč.

Zatímco Slovanu v zápase hrálo do karet prakticky vše, Slovácko zažívalo úplně opačné pocity, a to především v prvním poločase. Hosté U Nisy poprvé inkasovali už v patnácté minutě, po půl hodině hry šel navíc předčasně do sprch vyloučený stoper Hoffman, a ještě do přestávky pak celek z Uherského Hradiště dostal další dva góly. V prvním poločase se trefili postupně Santiago Eneme, Ivan Varfolomejev a z penalty Lubomír Tupta, po přestávce Aziz Kayondo.

Hned po návratu z trestu za červenou kartu byl Hofmann vyloučen znova. Slovácko tak jde do deseti. #chanceliga pic.twitter.com/iHQgU7nekM — O2 TV Sport (@O2TVSportCZ) October 26, 2024

„Zápas nám po všech stránkách nevyšel. V úvodu jsme tahali za kratší konec a Liberec byl lepší. Celý poločas nebyl dobrý, do druhé půle jsme změnili rozestavení na pět obránců, abychom to utkání nějakým způsobem dohráli,“ hlesl viditelně zklamaný Roman West, kouč Slovácka, které je v neúplné tabulce fotbalové ligy aktuálně osmé, Slovan se s jednobodovým odstupem v průběžném pořadí nachází hned za ním.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 27. 10. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Slavia 11 10 1 0 24:3 21 31 2. Sparta 11 8 1 2 23:12 11 25 3. Plzeň 11 7 3 1 21:8 13 24 4. Ostrava 12 6 3 3 16:13 3 21 5. Olomouc 12 5 4 3 18:17 1 19 6. Jablonec 12 5 3 4 15:7 8 18 7. Hradec Králové 12 5 2 5 11:10 1 17 8. Slovácko 12 4 4 4 8:15 -7 16 9. Liberec 12 4 3 5 20:18 2 15 10. Karviná 11 4 3 4 12:14 -2 15 11. Mladá Boleslav 11 3 4 4 17:15 2 13 12. Bohemians 1905 11 3 4 4 13:16 -3 13 13. Dukla Praha 11 3 2 6 10:16 -6 11 14. Teplice 11 3 1 7 13:19 -6 10 15. Pardubice 12 2 1 9 11:21 -10 7 16. Č. Budějovice 12 0 1 11 3:31 -28 1