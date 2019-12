Fotbalový trenér Lička končí v běloruském Brestu, se kterým letos získal historicky první titul

Fotbalová reprezentace vyzve před Eurem Itálii a Rakousko. ‚Věřím, že nás prověří,‘ říká Šilhavý

Češi vstoupí do ME 15. června v Glasgow soubojem s vítězem play-off Ligy národů C, jímž bude Skotsko, Norsko, Srbsko nebo Izrael.