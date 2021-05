Sparta na závěr sezony deklasovala Brno, Slavia porazila Budějovice. Hložek čtyřmi góly dotáhl Kuchtu

Fotbalisté Sparty díky čtyřem trefám Adama Hložka rozstříleli v posledním 34. kole první ligy sestupující Brno 6:1. Osmnáctiletý útočník se tak stal s 15 brankami nejlepším střelcem ligy, a to společně s Janem Kuchtou, který se trefil při výhře Slavie 2:1 nad Českými Budějovicemi. Páté místo udržela vítězstvím 3:1 v Opavě Viktoria Plzeň a obsadila poslední volnou pohárovou pozici. Praha 19:37 29. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Hložek a Ladislav Krejčí | Zdroj: Profimedia

Osmnáctiletý ofenzivní univerzál Hložek na čtyři zásahy, z nichž první dal z penalty, potřeboval pouze 23 minut. Sparťanský odchovanec se tak díky 15 brankám stal spolu s Kuchtou nejlepším střelcem ligové sezony, přestože na slávistického útočníka před zápasem ztrácel tři trefy. Hložek navíc kvůli zranění vynechal více než čtyři měsíce a odehrál jen 19 duelů, o osm méně než Kuchta.

Tabulka střelců fotbalové ligy Hložek (Sparta), Kuchta (Slavia) - 15 gólů Doležal (Jablonec) - 14 gólů Schranz (Jablonec) - 13 gólů

Oběma týmům už o nic nešlo; Pražané do utkání vstupovali s jistotou druhého místa, naopak Brno se sestupem. Do sparťanské branky se místo Nity postavil Heča, poprvé od začátku dubna si zahrál pravý obránce Vindheim.

Do základní jedenáctky Letenských se po krátkém zranění vrátili stoper Čelůstka a Hložek, které trenér české reprezentace Šilhavý jako jediné dva sparťany nominoval na nadcházející mistrovství Evropy.

Začátek se povedl Zbrojovce. Dlouhý výkop gólmana Flodera v páté minutě doskákal před sparťanské vápno, domácí stoper Hancko hlavou přeloboval vyběhnutého Heču a Hladík snadno zakončil do prázdné branky.

Pak ale následovala gólová erupce Hložka, který v rozmezí deváté až 32. minuty vsítil čtyři branky. Nejprve Čermák fauloval ve vápně Sáčka a rozhodčí Machálek odpískal pokutový kop, který Hložek proměnil.

O pět minut později kapitán Dočkal našel hlavou zakončujícího Hložka na zadní tyči. Rodák z Ivančic dovršil hattrick v 26. minutě, kdy překonal vyběhnutého Flodera poté, co ho Hancko našel přihrávkou mezi dvěma obránci.

Za další čtyři minuty brankář hostů nedosáhl na Dočkalův centr a míč vyrazil jen před Polidara, který v pádu zvýšil na 4:1. O dvě minuty později Ladislav Krejčí starší počkal, než si Hložek naběhl do šestnáctky, nahrál mu a rodák z Ivančic se zapsal mezi střelce počtvrté.

Čtyři góly během prvního poločasu vstřelil naposledy ještě v československé lize v listopadu 1968 útočník pražské Dukly Stanislav Štrunc. Ten nakonec k vítězství 9:0 nad Pardubicemi přispěl pěti trefami.

Před koncem úvodního dějství si Karlssonovu přihrávku srazil do vlastní sítě Sedlák. Do druhého poločasu Hložka nahradil Juliš, brněnský kouč Dostálek provedl dokonce čtyři změny, ale na výsledku se už nic nezměnilo. Druhá půle už se dohrávala pouze z povinnosti a ani jeden z celků si nevytvořil větší šanci. Sparta doma v lize zvítězila poosmé v řadě.

Slavia zakončila sezonu vítězně

Slavia protáhla vlastní rekordní sérii bez ligové prohry na 46 utkání a sezonou prošla bez porážky jako teprve druhý tým v samostatné historii nejvyšší soutěže. Předtím se to podařilo jen Spartě v ročníku 2009/10.

Ligovou anketu ovládli slávisté. Hráčem sezony je Provod, trenérem Trpišovský Číst článek

Pražané opět nastoupili bez reprezentantů chystajících se na evropský šampionát, přesto byli od úvodu podle očekávání aktivnější. V 15. minutě Traoré přiťukl patičkou Lingrovi a ten střelou na zadní tyč otevřel skóre. Navázal na gól z minulého kola v Jablonci.

Lingr poté hlavičkoval jen do horní sítě a následně Oscarovu dorážku odvrátil Králik. Ve 43. minutě už slávisté zvýšili. Po Bahově přihrávce doklepl míč do sítě Kuchta a připsal si 15. gól v ligové sezoně.

Po přestávce se slávistický útočník pokoušel v čele střelecké tabulky osamostatnit. Po hodině hry ale z úhlu sám před Vorlem trefil jen boční síť a poté dalším pokusem minul. Příznivci, kteří mohli zaplnit hlediště z 20 procent, červenobílé skandováním „všechno na Kuchtu“ vyzývali, aby svému kanonýrovi co nejvíce přihrávali.

V 73. minutě měl blízko ke gólu Olayinka, jehož tečovaná střela skončila těsně nad. Čtyři minuty nato se nečekaně prosadili hosté. Na Novákův centr si naskočil Skovajsa a hlavou zaznamenal svůj první gól v české lize. Jihočeši ožili, ale srovnat už se jim nepovedlo.

Viktoria proklouzla do Evropy

Plzeň zvítězila v Opavě a zajistila si páté místo v tabulce, které znamená účast v kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Hosté rozhodli už v prvním poločase po gólech Aleše Čermáka, Pavla Buchy a Milana Havla. Sestupující Slezané pouze zmírnili porážku díky Aleši Nešickému.

Rozhodčí Královec ukončil kariéru. ‚Už nebylo čeho dosáhnout,‘ napsal sudí v dopise Číst článek

Ve 13. minutě bývalý opavský hráč Kayamba obešel Hrabinu, nacentroval do pokutového území a Čermák přesnou hlavičkou otevřel skóre. Na druhé straně se v šestnáctce dokázal otočit s míčem Helešic, ale jeho střela postrádala razanci.

Vyrovnání měl na hlavě Nešický, jenže po centru Didiby zamířil jen těsně vedle. A tak ve 34. minutě udeřila opět Viktoria. Šulc utekl po levé straně, předal míč Beauguelovi, jenž nabil Buchovi, a ten zdvojnásobil plzeňský náskok.

Krátce nato se dočkali i domácí. Nešický si vyměnil balon s Helešicem, Brabec šel do skluzu pozdě, prvně jmenovaný se ocitl sám před Staňkem, kterého se štěstím prostřelil. Plzeňští si ale ještě před koncem první půle vzali dvoubrankový náskok zpátky poté, co se Havel ve vzduchu srazil s Hrabinou, přesto hlavou dokázal poslat míč do brány.

Zkraje druhé půle mohl snížit opavský útočník Holík, jenže jeho přízemní ránu si pohlídal plzeňský gólman Staněk. Vzápětí pálil nebezpečně Kayamba, ale rozvlnil jen boční síť brány.

Viktoria kontrolovala hru, její čtvrtý gól však nepřidali Beauguel ani střídající Mihálik. Západočeši v nejvyšší soutěži porazili Opavu pošesté za sebou.

34. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - Zbrojovka Brno 6:1 (6:1)

Branky: 9. z pen., 14., 26. a 32. Hložek, 30. Polidar, 42. vlastní Sedlák - 5. Hladík. Rozhodčí: Machálek - Poživil, Pečenka - Denev (video). ŽK: Vitík - Jambor. Diváci: 2983 (omezený počet).

Slavia Praha - Dynamo České Budějovice 2:1 (2:0)

Branky: 15. Lingr, 43. Kuchta - 76. Skovajsa. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Hock - Adámková (video). ŽK: Havelka, Skovajsa, Valenta (všichni Č. Budějovice). Diváci: omezený počet.

FK Pardubice - FK Jablonec 0:1 (0:0)

Branka: 56. Doležal. Rozhodčí: Orel - Blažej, Ratajová. Bez ŽK. Diváci: 555 (omezený počet).

FK Teplice - 1. FK Příbram 2:2 (0:1)

Branky: 68. Mareček, 89. Mareš - 3. Voltr, 60. Soldát. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Ljevakovič, Vondrášek - Voltr, Laňka. DIváci: 1005 (omezený počet).

Baník Ostrava - MFK Karviná 1:1 (0:0)

Branky: 48. De Azevedo - 58. Sinjavskij. Rozhodčí: Zelinka - Mikeska, Bureš. ŽK: Čmelík (Karviná). Diváci: 1811 (omezený počet).

Slovan Liberec - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)

Branky: 83. Sadílek - 32. Zmrzlý, 90.+1 Kerbr z pen. Rozhodčí: Berka - Kotalík, Vodrážka. ŽK: Rondič, Karafiát, Fukala, Chaluš, Matoušek - Chytil. Diváci: 784 (omezený počet).

SFC Opava - Viktoria Plzeň 1:3 (1:3)

Branky: 39. Nešický - 13. Čermák, 34. Bucha, 43. Havel. Rozhodčí: Lerch - Dobrovolný, Flimmel - Julínek (video). ŽK: Hnaníček, Hellebrand - Hybš, Ba Loua. Diváci: 622 (omezený počet).

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 3:1 (1:0)

Branky: 17. Drchal, 51. Řezník, 87. Škoda - 71. Necid. Rozhodčí: Hrubeš - Leška, Matoušek. ŽK: Matějovský (M. Boleslav). Diváci: omezený počet.

1. FC Slovácko - Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 9. Sadílek, 90. Jurečka. Rozhodčí: Marek - Caletka, Novák. ŽK: Jawo (Zlín). Diváci: 1570 (omezený počet).

F:L (PLATNÉ K 29. 5. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 34 26 8 0 85:20 86 2. Sparta 34 23 5 6 82:43 74 3. Jablonec 34 21 6 7 59:33 69 4. Slovácko 34 19 6 9 58:33 63 5. Plzeň 34 17 7 10 60:45 58 6. Liberec 34 14 10 10 44:32 52 7. Pardubice 34 15 7 12 41:42 52 8. Ostrava 34 13 10 11 48:38 49 9. Olomouc 34 11 12 11 40:40 45 10. Bohemians 1905 34 10 13 11 40:37 43 11. Ml. Boleslav 34 10 9 15 49:54 39 12. Karviná 34 9 12 13 37:49 39 13. Č. Budějovice 34 9 11 14 33:47 38 14. Zlín 34 8 8 18 30:50 32 15. Teplice 34 7 9 18 34:66 30 16. Brno 34 5 11 18 33:57 26 17. Příbram 34 5 10 19 26:65 25 18. Opava 34 3 8 23 23:71 17