Testy, kvóty a dezinfekce za statisíce. České fotbalové kluby se připravují na restart soutěže

Fanoušci si na návštěvu stadionů ještě musí nějaký čas počkat, ale fotbalisté budou moct znovu obléct zápasové dresy a vrátit se do práce. Už příští týden se opět začne hrát ligová sezona, i když v režimu, se kterým tu zatím nikdo nemá žádné zkušenosti. Kluby se tak v těchto dnech připravují na nejrůznější opatření. Praha 16:45 17. května 2020

Sparťané na Letné už v téhle sezoně zažili zápas bez diváků, jenže tehdy šlo o trest za výtržnosti některých fanoušků. Teď je čeká něco podobného a pořadatelská služba bude znovu hlídat brány stadionu. Kromě toho se ale lidé z klubu připravují i na další opatření a počítají i s rouškami, desítkami rozprašovačů s dezinfekcí, s gely a několika hadříky.

„Dezinfekce jsme spotřebovali poměrně hodně, snažili jsme se držet co možná nejvyšších standardů. Dezinfekce areálu na Letné vyšla v souhrnu na několik stovek tisíc korun,“ řekl Radiožurnálu tiskový mluvčí pražské Sparty Ondřej Kasík. Popsal také, jak je třeba se chovat, až se znovu začne hrát ligový fotbal.

„Budeme se snažit udržet samotné hráče A-týmu a členy realizačního týmu co nejvíce oddělené od všech ostatních lidí, včetně dalších zaměstnanců klubu. Snažíme se kolem týmu skutečně vytvořit kruh, abychom minimalizovali možnost nákazy,“ uvedl.

Ne že by snad kolem každého člena týmu skutečně nakreslili kruh a striktně ohraničili malý prostor, ve kterém se může pohybovat. Ale i na Letné budou mít tentokrát dokonalý přehled o tom, kdo a kde se vyskytuje nejen během utkání.

Fotograf podavačem

V Teplicích, kde ještě odehrají příští sobotu zápas jen se sto lidmi na stadionu, někteří budou muset zastat více rolí než obvykle. Klubový fotograf tentokrát párkrát zmáčkne spoušť svého aparátu a pak možná poběží pro zakopnutý míč.

„Bude muset být současně podavačem míčů, jinak by se nevešel do kvóty. Pro média budou kvóty velmi nízké, na zápas se v podstatě dostanou asi jen zástupci vysílatele,“ vysvětlil tiskový mluvčí teplického klubu Martin Kovařík.

I jeho čeká před restartem základní části odběr z nosu a krku, jinými slovy i on bude muset podstoupit test na covid-19.

„Podle pokynů, které máme, by z každého klubu měli být testovaní všichni, kteří se dostanou do zóny 1. Tam spadá hřiště, střídačky a tunely na hrací plochu. Takže hráči, realizační tým a pracovníci klubu, kteří přijdou do kontaktu s hráči – tiskový mluvčí, fotograf nebo redaktor klubového webu,“ dodal Kovařík.