Kompromis ve fotbalové lize: soutěž se kromě baráže dohraje, příští rok bude s 18 týmy a bez nadstavby

Profesionální kluby první a druhé fotbalové ligy na ligovém grémiu odsouhlasily dohrání posledních dvou kol skupiny o záchranu v nejvyšší soutěži, následná baráž byla ale zrušena. Pokud se závěr skupiny o záchranu povede dokončit, sestoupí letos z nejvyšší soutěže pouze jeden tým a z druhé ligy postoupí tři celky - vítězné Pardubice, Brno a Dukla Praha. Příští sezonu první ligy bude hrát 18 mužstev a bude zrušena nadstavba. Praha 13:08 17. 7. 2020 (Aktualizováno: 13:54 17. 7. 2020)

Pokud by se nepovedlo dohrát skupinu o záchranu, z první ligy by letos nikdo nesestoupil a vedle vítězných Pardubic by z druhé ligy mezi elitu prošlo druhé Brno, aby byl zachován sudý počet účastníků.

Zbrojovka tak už má jistý návrat do nejvyšší soutěže, v níž naposledy působila v sezoně 2017/18.

Karvinští fotbalisté jsou připraveni dohrát ligu, všechny testy na koronavirus byly negativní

Závěr prodloužené sezony, kterou už v březnu na dva a půl měsíce přerušila koronavirové pandemie, zkomplikovaly na začátku července pozitivní testy na nemoc covid-19 u několika hráčů v týmu Karviné.

Ligová fotbalové asociace (LFA) kvůli tomu odložila zbývající dvě kola skupiny o záchranu na 23. a 26. července a posunula i baráž, která se ale nakonec nebude hrát. Karvinští absolvovali v tomto týdnu plošné kontrolní testy, které byly negativní, a mužstvo se mohlo vrátit do tréninku.

„Reflektovali jsme připomínky dotčených klubů z první a druhé ligy. S baráží by musely odehrát během devíti dnů čtyři těžká utkání, to by je oproti druholigových klubům znevýhodňovalo,“ uvedl na tiskové konferenci předseda LFA Dušan Svoboda.

ONLINE: Roušky v MHD i omezený provoz restaurací. Opatření z Karvinska budou platit v celém kraji

Po třech z pěti kol nadstavbové skupiny o záchranu patří Karviné čtvrté místo v šestičlenné tabulce, které by za normálních okolností znamenalo účast v baráži. Slezané mají dvoubodový náskok na předposlední Opavu a poslední Příbram.

Na základě pátečního rozhodnutí hygieniků se smí sportovních akcí v Moravskoslezském kraji účastnit maximálně 100 osob. Podle LFA to ale dohrání skupiny o záchranu nebrání a zápas v tomto režimu uspořádat jde. Týká se to utkání Opava - Olomouc a Karviná - Příbram.

Nadcházející ročník nejvyšší soutěže bude mít při 18 účastnících 34 kol. Nadstavbová část se hrát nebude a sestoupí tři celky. Druhá liga bude mít jen 14 účastníků a postoupí pouze jeden celek. Od další sezony se obě soutěže vrátí k 16 týmům.

Kluby také odsouhlasily, že příští sezona první fotbalové ligy začne o víkendu 22. a 23. srpna, jak LFA původně předpokládala.