Slávistický útočník Jurečka: Kluci ze Slovácka odvedli dobrou práci. Je super, že Sparta ztratila body

Fotbalisté Slavie znovu vedou ligu. Dvě kola před koncem základní části mají sice stejně bodů jako Sparta, ale díky lepšímu vzájemnému zápasu a také skóre vévodí nejvyšší soutěži. Do čela tabulky je vrátila remíza Sparty na hřišti Slovácka 1:1, ale hlavně vítězství 3:0 nad Bohemians. Střelec první branky utkání Václav Jurečka Radiožurnálu Sport přiznal, že hráčům Slovácka dodatečně poděkuje. Praha 11:59 23. dubna 2023

„V utkání byl výborný rozhodčí i výborný soupeř. K utkání jsme nepřispěli, tak jak jsme měli. Hezká podívaná to byla jen pro domácí diváky, my jsme tomu našemu divákovi tolik nedali, aby mohl mít ze zápasu větší radost. Děkuji jim za to, kolik jich dorazilo,“ pochválil kvalitu vršovického derby trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Jeho svěřenci z něj i potřetí v sezoně odcházeli poražení. Malé pražské derby fotbalisté Slavie rozhodli ve svůj prospěch už po necelých čtyřiceti minutách. Postupně se trefili Jurečka, Olayinka a Douděra. Přestože hráči Bohemians nevystřelili na branku soupeře, nebyl na ně trenér Veselý naštvaný.

„Nikdo se na to nevykašlal. Předvedli jsme toho ale málo, možná hráči podlehli atmosféře. Za týmem budu vždy stát, po zápase jsem klukům poděkoval. Není jednoduché odehrát druhý poločas za stavu 0:3. Oni sami vědí, že první poločas to bylo málo, v druhém už to odmakali a nechali tam všechno. Mužstvu dávám fén jen tehdy, když na to kašlou. Když je soupeř lepší, tak je potřeba uznat jeho kvalitu,“ dodává Veselý.

Doma Slavii v aktuální sezoně ještě nikdo neporazil a ze čtrnácti zápasů získal vršovický klub maximální počet bodů. Slavia je po 28 odehraných kolech na prvním místě tabulky a pomohla jí k tomu i remíza Sparty 1:1 na hřišti Slovácka.

Dres klubu z Uherského Hradiště dříve oblékal nynější útočník Slavie Václav Jurečka.

„Myslím si, že pro Slovácko je to ztráta, protože doma nevyhráli. Klukům asi zavolám, že odvedli dobrou práci a my se díky tomu mohli dotáhnout na Spartu. Sezona jde do finiše a uvidí se, kdo bude nakonec lepší,“ uvažoval autor vítězného gólu v zápase s Bohemians Václav Jurečka.

Nedělní program 28. kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže vyplní tři zápasy. V 16 hodin se rozehrají duely mezi Českými Budějovicemi s Jabloncem a Liberec nastoupí proti Brnu. Vše vyvrcholí v 19 hodin, kdy obhájce titulu z Plzně přivítá poslední Zlín.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 23. 4. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 28 19 5 4 78:24 62 2. Sparta 28 18 8 2 65:27 62 3. Plzeň 27 16 5 6 49:26 53 4. Bohemians 1905 28 13 6 9 48:44 45 5. Slovácko 28 12 7 9 34:35 43 6. Olomouc 28 10 10 8 42:34 40 7. Hr. Králové 28 11 4 13 32:37 37 8. Ml. Boleslav 28 9 8 11 37:40 35 9. Jablonec 27 9 7 11 42:46 34 10. Ostrava 28 8 8 12 39:39 32 11. Liberec 27 8 8 11 33:38 32 12. Brno 27 8 6 13 38:51 30 13. Teplice 28 8 6 14 36:61 30 14. Č. Budějovice 27 8 4 15 26:51 28 15. Pardubice 28 7 4 17 25:54 25 16. Zlín 27 4 10 13 32:49 22