Vejdou se i fanoušci? Restart fotbalové ligy by nemusel být před prázdnými tribunami

Až v Česku znovu začne fotbalová liga, mohli by u toho být přímo na stadionu i fanoušci. Ne snad, že by měli přímo zaplnit Eden, Letnou nebo Štruncovy sady. Vládní nařízení ale připouští, že aspoň pár stovek by jich v ochozech být mohlo.

