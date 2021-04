Jablonec udolal v souboji o druhé místo Spartu, rozhodl Schranz. Plzeň si poradila se Zlínem

Fotbalisté Sparty prohráli v dohrávce 22. kola první ligy v Jablonci 0:1 a po druhé porážce v nejvyšší soutěži za sebou přepustili soupeři druhé místo v tabulce. O vítězství domácích rozhodl v 88. minutě Ivan Schranz. Severočeši zdolali v lize Pražany po devíti vzájemných utkáních a oplatili jim čtvrtfinálové vyřazení z domácího poháru. V neúplné tabulce je předstihli o bod, Letenští mají k dobru odložený duel s Plzní, která porazila 2:0 Zlín. Praha 20:11 14. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Ladislav Krejčí II ze Sparty a Jakub Považanec z Jablonce | Foto: Radek Petrášek / ČTK

Zápas se v původním březnovém termínu nehrál kvůli koronaviru v týmu Sparty, která Jablonec před týdnem doma porazila v domácím poháru 4:1.

Úvodní dějství nenabídlo výraznější šanci. V desáté minutě si Hanuš poradil s Karlssonovou střelou. Poté Dočkal hledal před brankou Krejčího staršího, ale obránce Štěpánek odvrátil míč do bezpečí. Na druhé straně Jovovič vystihl malou domů Krejčího mladšího, ale Pilařovu ránu z voleje zblokoval stoper Čelůstka.

V 61. minutě sparťanský útočník Hložek přepadl ve vápně přes Kubistu, ale rozhodčí Hrubeš penaltu neodpískal. Poté hostující stoper Vitík ve snaze odkopnout míč trefil ve vápně jen Pilaře, od něhož se míč odrazil do boční sítě.

Sparťanský brankář Nita si poté nadvakrát poradil se Schranzovou střelou zpoza vápna, která před ním skočila. Následný Jovovičův roh proletěl vápnem. Za hosty zahrozil Krejčí starší, jehož pokus z hranice vápna Hanuš vyrazil.

Utkání směřovalo k remíze, jenže dvě minuty před koncem základní hrací doby přišel rozhodující moment. Krob, který nastoupil do 250. ligového zápasu, odcentroval do vápna a Schranz hlavičkou k tyči zařídil Jablonci cennou výhru. Slovenský reprezentant devátým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího střelce týmu. Vzápětí Nita vyrazil Pleštilovu ránu z úhlu.

Hosté si nespravili náladu po nedělní prohře 0:2 v ligovém derby na hřišti Slavie a venku v nejvyšší soutěži neskórovali potřetí za sebou.

Plzeň zdolala Zlín

První větší šanci utkání Plzeň - Zlín si vytvořil v 18. minutě plzeňský Falta a pohotovou křížnou střelou těsně minul branku. Na druhé straně gólman Staněk zneškodnil Poznarovu ránu pod břevno.

Po půlhodině hry domácí otevřeli skóre. Šulc sice ještě tváří v tvář brankáře Dostála nepřekonal, ale Ba Loua po rohu nacentroval do šestnáctky, míč propadl k Beauguelovi a francouzský útočník zblízka nezaváhal. Nejlepší střelec Viktorie se trefil proti bývalému týmu a připsal si jedenáctý ligový gól v sezoně.

Plzeňští mohli první poločas vyhrát i vyšším rozdílem, ale Beauguelův přímý kop vyrazil Dostál a zlínského brankáře po další standardní situaci a Brabcově střele zachránila tyčka.

Hosté vstoupili do druhého dějství aktivně, ale druhý gól vstřelili v 53. minutě Západočeši. Vraštil nechtěnou tečí vyslal do úniku Káčera, který vybídl Ba Louu a křídelní hráč z Pobřeží slonoviny se snadno trefil do odkryté branky.

Čtvrt hodiny před koncem Plzeň podržel Staněk, když zlikvidoval hlavičku střídajícího Fantiše. V 86. minutě domácí byli blízko třetímu zásahu. Kalvach z dálky napálil tyčku a volný Šulc z dorážky přestřelil.

Viktoria na svém hřišti v nejvyšší soutěži porazila Zlín počtvrté za sebou a domácí vítěznou sérii protáhla na sedm soutěžních zápasů.

FK Jablonec - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: 88. Schranz. Rozhodčí: Hrubeš - Mokrusch, Hrabovský - Klíma (video). ŽK: Kratochvíl - Polidar, Plavšič. Bez diváků.

Viktoria Plzeň - Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 31. Beauguel, 53. Ba Loua. Rozhodčí: Lerch - Hock, Leška - Adam (video). ŽK: Kaša - Matejov, Janetzký. Bez diváků.

F:L (PLATNÉ K 14. 4. 2021) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 26 21 5 0 72:15 68 2. Jablonec 26 16 4 6 44:28 52 3. Sparta 25 16 3 6 54:29 51 4. Slovácko 26 15 5 6 47:26 50 5. Plzeň 25 13 5 7 44:28 44 6. Liberec 26 12 7 7 37:23 43 7. Pardubice 26 11 5 10 27:34 38 8. Ostrava 26 10 7 9 36:25 37 9. Olomouc 26 9 10 7 32:26 37 10. Bohemians 1905 26 8 9 9 28:28 33 11. Č. Budějovice 26 7 10 9 27:35 31 12. Karviná 26 7 9 10 28:39 30 13. Zlín 26 8 5 13 26:36 29 14. Ml. Boleslav 26 5 9 12 32:43 24 15. Teplice 26 6 5 15 28:56 23 16. Brno 26 4 8 14 21:39 20 17. Opava 26 3 6 17 16:52 15 18. Příbram 26 2 8 16 17:54 14