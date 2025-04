Dortmund se doma těžko poráží. Barcelona má ale kvalitnější kádr a postoupí, predikuje expert Horváth

V úterý večer se rozhodne o prvních dvou semifinalistech fotbalové Ligy mistrů. Výrazně nakročeno k postupu má Barcelona, která bude v odvetě na hřišti Dortmundu hájit náskok 4:0 z úvodního zápasu. Dobrou výchozí pozici má i Paris Saint- Germain, který porazil doma Aston Villu 3:1. „Barcelona má jeden z nejkvalitnějších kádrů na světě, a Dortmund se jim může jen těžko rovnat,“ říká expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 17:18 15. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lamine Yamal z Barcelony během zápasu s Borusií Dortmund | Foto: Pressinphoto | Zdroj: Profimedia

Předvede Barcelona stejně dominantní výkon i v Německu?

Dá se to předpokládat, stejně jako částečné vzepětí Dortmundu. První zápas ale ukázal, který tým je silnější. Barcelona vyhrála první zápas zaslouženě a bohužel pro fanoušky si myslím, že se zápas v Německu bude pouze dohrávat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Radiožurnálu Sport s fotbalovým expertem Pavlem Horváthem před odvetami čtvrtfinále Ligy mistrů

Katalánský velkoklub má sezonu skvěle rozjetou, útočí na čtyři trofeje. Aby toho nebylo na svěřence trenéra Hanse Flicka moc. Co myslíš?

Tu skvělou bilanci jsem také vnímal a souhlasím, hrají dobře. Přestože spousta lidí v Česku Barceloně fandí, tak pro méně aktivní fanoušky prožívají tak trochu nenápadnou sezonu. Jsou blízko úspěchu a hráči jsou zvyklí hrát důležité zápasy v různých soutěžích.

Prestižní bude souboj opět pro oba trenéry, kteří se dobře znají ze společného působení v Bayernu Mnichov - Flick dělal asistenta Niku Kovačovi, který teď trénuje Dortmund. Přijdou ti herní styly a systémy podobné?

V prvním zápase to vidět nebylo. Barcelona má jeden z nejkvalitnějších kádrů na světě a Borussia se jim může jen těžko rovnat. Dortmund se doma těžko poráží, Barcelona má ale kvalitnější tým a postoupí.

Stejně jako Barcelona i fotbalisté Paris Saint-Germain jsou blízko postupu do semifinále Ligy mistrů. V Parku Princů porazili 3:1 Aston Villu. Pařížané prohráli pouze jeden z posledních 30 utkání - změní to Angličané?

Spíše začnu u Aston Villy. Myslím, že to, že jim cesta soutěží zatím vycházela, není překvapení - v souboji s Pařížany ale šlo vidět, kdo je kvalitnější. Byla jen otázka času, kdy začne Paříž proměňovat svoje šance a nakonec daly tři moc povedené góly. Tak hezké góly museli ocenit i Angličané.

Chci vypíchnout hlavně výkon Vitinhy, to je jeden z nejlepších hráčů na světě v dirigování hry a velmi krásně se na něj kouká. Za Paříž ale určitě hraje také spousta jiných kvalitních hráčů.

Vitinha is the real maestro ‍ pic.twitter.com/cUc6kiW4Mr — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 10, 2025

Unai Emery, trenér Aston Villy, v minulost vedl právě Paris Saint-Germain. Aston Villa po jeho příchodu ráda drží míč a dlouho buduje svou útočnou hru. Přitom hráčský kádr se od jeho nástupu příliš neproměnil, v základní sestavě například vyčnívá Pau Torres. Změnil Emery hru Aston Villy? Jaký kouč pracuje s mužstvem, když mu chce vnutit jiný styl hry? A jak dlouho ten proces trvá?

Nový trenér musí odhadnout, na co tým má a poté je to dlouhá cesta. Torres nedělá chyby, umí dobře budovat základ útočné hry a má ještě jiné přednosti. Fotbalisté v anglické Premier League mají obrovskou kvalitu a poté je na trenérech, jaký styl hry jim zvolí. Někdy to bolí, ale když má vedení trpělivost, tak to přináší ovoce. To neplatí třeba u Manchesteru United, tam mají nyní velký problém a trpělivost jim dochází.

Paříž má ale jednoduše lepší hráče, Aston Villa přesto bojovala se vztyčenou hlavou. Může se stát, že doma vyhraje 2:0 a půjde se do prodloužení, myslím si, že PSG dojdou k jistému postupu.

11:55 V Lize mistrů bych si přál finále mezi Barcelonou a PSG. Jsou to dva nejsilnější týmy, říká expert Horváth Číst článek

Hraje ve prospěch Francouzů fakt, že si s předstihem zajistili mistrovský titul ve své zemi?

I oni jsou zvyklí hrát důležité zápasy každých několik dní. Hráči cítí tlak spíše od svých spoluhráčů, protože ti za nimi čekají na jejich místo a ani největší hvězdy nemají místo jisté. Pokaždé, když hrají, tak nic nepodcení.

Co si myslí fotbalový expert Radiožurnálu Sport o stavu kádru PSG? Jací fotbalisté podle něj skvěle řídí záložní řadu Pařížanů? A čím jsou zápasy proti bývalému klubu speciální? Poslechněte si audio na začátku článku.