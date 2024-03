Trápící se Bayern bude v Lize mistrů dohánět jednogólové manko, PSG čeká odveta v San Sebastianu

Bayern z posledních pěti soutěžních utkání vyhrál jediné a v lize zaostává za vedoucím Leverkusenem už o deset bodů. V úvodním osmifinále Ligy mistrů Bayern prohrál na hřišti Lazia 0:1 a ani jednou nevystřelil na branku soupeře.

„Lazio výborně brání. První poločas v Itálii to od nás bylo úplné harakiri, vůbec si to nedokážu vysvětlit. Stav 0:1 je pro nás ještě milosrdný. Abychom postoupili, musíme vyhrát o dva góly a to bude výzva,“ řekl nizozemský obránce Bayernu Matthijs de Ligt.

V poslední době se ale nedaří ani Laziu, které prohrálo poslední dvě utkání a v Serii A je až deváté.

Real Sociedad se pokusí zaskočit PSG

Velkým favoritem na postup do čtvrtfinále Ligy mistrů je Paris Saint-Germain, které bude hrát v San Sebastianu na hřišti Realu Sociedad s náskokem 2:0. Klub z Baskicka bude chtít navázat na vydařený první poločas v Parku princů, kde si aktivní hrou vypracoval několik gólových příležitostí.

Baskický klub prošel těžkou skupinou s Interem Milán, Benficou Lisabon a Salcburkem bez porážky, navíc jen dvakrát inkasoval. Od konce ledna ale Real Sociedad zvítězil v jediném z devíti soutěžních duelů a doma nevyhrál sedmkrát po sobě. Případný postup do čtvrtfinále by byl premiérový v historii klubu.

Oba duely úterního programu Ligy mistrů jsou na programu od 21 hodin.

