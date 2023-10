Krále znám, nevím jestli on mě, směje se brankář Bragy Horníček před zápasem s Unionem Berlín

Jen čtyři čeští fotbalisté si letos užívají atmosféru Ligy mistrů. Vedle Davida Juráska z Benfiky Lisabon a Ondřeje Lingra z Feyenoordu Rotterdam se dva můžou utkat v úterý večer. Union Berlín s Alexem Králem totiž vyzve Bragu, ve které působí brankářská jednička reprezentace do 21 let Lukáš Horníček. Braga 17:28 3. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český brankář Lukáš Horníček v dresu Bragy | Zdroj: Profimedia

„Asi se pozdravíme na hřišti. Já Alexe samozřejmě znám, nevím, zda on zná mě. V týmu mám jednoho jeho bývalého spoluhráče Zalazara, který o něm mluvil moc hezky. Mám na něj jen dobré reference. Uvidíme na hřišti, co nám ukáže,“ vypráví Lukáš Horníček.

Jedenadvacetiletý český brankář ale nejspíš na stadionu v Berlíně soupeři čelit nebude. V této sezoně totiž zatím čeká na svou příležitost za zkušeným jedenatřicetiletým Brazilcem Matheusem. „Je to místní legenda, která je v klubu už deset let. Všichni si ho tady vychvalují jako skvělého člověka, zároveň je velkým profesionálem na hřišti,“ říká Horníček o svém konkurentovi v bráně Bragy.

Portugalštinu ovládá

Do Portugalska český brankář přešel už v roce 2019 a tak už si zvykl na tamní podmínky, včetně portugalštiny. „Jazyk ovládám. Je to jeden z těch těžších jazyků, ale vždy jsem schopen se dorozumět. Všichni mě chválí, že mluvím dobře. Jsem spokojený a vše si umím zařídit,“ popisuje Horníček.

„Je tu hezky celý rok a je to jedno z nejteplejších míst v Portugalsku. K vidění je tady hodně památek, kostelů a často sem cestují lidé, kteří věří v boha. Jinak je to tu moc pěkné místo k životu,“ vypráví mládežnický reprezentant.

Ve svých 21 letech by nyní rád získal místo v prvním týmu Bragy, ale má i dlouhodobé výhledy. „Jednou bych se chtěl dostat ještě do lepší ligy a vyzkoušet si jednu z top pěti soutěží. To je ale ještě daleko,“ uvědomuje si nadějný brankář Horníček.