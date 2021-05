Miliardové nákupy, mladí odchovanci a nový trenér. Chelsea kraluje Lize mistrů znovu po devíti letech

Fotbalisté Chelsea vyhráli Ligu mistrů. Londýnský klub tak navázal na triumf z roku 2012, kdy u něj byl v roli brankáře i Petr Čech, nynější poradce sportovního úseku vítězů. Proti Chelsea přitom stál obávaný soupeř, šampion anglické Premier League Manchester City, kterého „the Blues“ porazili 1:0. Porto (Portugalsko) 13:27 30. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost fotbalistů Chelsea z vítězství v Lize mistrů | Foto: David Ramos | Zdroj: Reuters

City nastoupilo k prvnímu finále Ligy Mistrů v klubové historii. Důležitý zápas to byl pro jeho trenéra Pepa Guardiolu. Ten ve slavné evropské soutěži triumfoval v roce 2011 s Barcelonou, od té doby ale „ušatou trofej“ dobývá marně – nejdřív s německým Bayernem Mnichov, od roku 2016 pak s Manchesterem City.

Fotbalisté Chelsea vyhráli Ligu mistrů. Anglické finále proti Manchesteru City rozhodl Havertz Číst článek

Podobně dlouhé čekání zažila také Chelsea, která v právě končící sezoně prošla řadou turbulencí, ať už to byly nákupy drahých posil loni v létě, vyhazov legendy Franka Lamparda z trenérského postu, lednový příchod Thomase Tuchela nebo peripetie s fotbalovou superligou.

Právě výměna trenéra se ale na konci ročníku jeví jako klíčový tah v cestě za úspěchem v Lize mistrů. Sedmačtyřicetiletý Němec si finále zahrál i loni s francouzským Paris Saint-Germain, se kterým nestačil na Bayern.

Teď se do souboje o trofej dostal znovu, a Pepa Guardiolu, který do té doby prohrál jediné finále v trenérské kariéře, porazil. Tuchel navíc zvládl španělského protějška takticky předčit jako trenér Chelsea potřetí ze tří zápasů, přestože předtím v žádném z pěti vzájemných utkání nezvítězil.

„Radovat se z tohohle úspěchu se všemi je neuvěřitelné. Dokázali jsme to. Byl jsem vděčný, že jsem se podruhé za sebou dostal do finále. Bylo to jiné,“ řekl na tiskové konferenci Tuchel, který se jako první kouč v historii probojoval do finále Ligy mistrů ve dvou sezonách po sobě s dvěma kluby.

Nákupy i odchovanci

Letní přestupové období před sezonou 2020/21 přitom naznačovalo, že Chelsea bude mít velké ambice. Hned čtyři hráči totiž „the Blues“ stáli v přepočtu přes miliardu korun – ofenzivní záložníci Kai Havertz a Hakim Ziyech, útočník Timo Werner a obránce Ben Chilwell. Navíc klub přivedl novou jedničku Edouarda Mendyho, jelikož Kepovi Arrizabalagovi, nejdražšímu brankáři světa, přestalo vedení mužstva věřit.

Důležité příchody Chelsea před sezonou Kai Havertz - 72 mil. liber (2,13 mld. korun) z Leverkusenu

- 72 mil. liber (2,13 mld. korun) z Leverkusenu Timo Werner - 47,7 mil. liber (1,415 mld. korun) z Lipska

- 47,7 mil. liber (1,415 mld. korun) z Lipska Ben Chilwell - 45,2 mil. liber (1,34 mld. korun) z Leicesteru

- 45,2 mil. liber (1,34 mld. korun) z Leicesteru Hakim Ziyech - 36 mil. liber (1,07 mld. korun) z Ajaxu

- 36 mil. liber (1,07 mld. korun) z Ajaxu Edouard Mendy - 21,6 mil. liber (641 mil. korun) z Rennes

- 21,6 mil. liber (641 mil. korun) z Rennes Thiago Silva - zadarmo z PSG

Za podobu týmu ale fanoušci nevděčí jen štědré ruce ruského majitele Romana Abramoviče v posledním přestupovém okně. V mužstvu figuruje i několik odchovanců, kteří se stali důležitými články. Vedle obránce Reece Jamese je to především záložník Mason Mount, který ve finále vymyslel klíčovou přihrávku na jediný gól Havertze, a jehož příběh po triumfu nejvíc rezonuje na sociálních sítích.

„Jako kluk jsem snil o tom, že projdu celou cestou, dostanu se do finále, vyhraju ho a pozvednu trofej. O nic jiného klubu ani mně nejde. Klub znám skrz naskrz, vyrůstal jsem v něm. Projít celou cestu v Lize mistrů a zažít těžké zápasy proti špičkovým týmům je výjimečná věc,“ radoval se po finále Mount.

Chelsea byla před sezonou jedním z favoritů ligové soutěže. A přestože nakonec zachraňovala umístění v Top 4 v posledním kole, na evropské půdě se jí zadařilo. Vyhrála základní skupinu, v play-off vyřadila madridské velkokluby Atlético a Real i nebezpečného outsidera Porto. A v čistě anglickém finále pak dokráčela až na vrchol.