Práce s mládeží se vyplácí. Ajax dotáhli k senzačnímu postupu do semifinále Ligy mistrů odchovanci

„Je to neuvěřitelné. Jsme tým z Nizozemska a ukázali jsme celému světu, co v nás je. Dokázali jsme to na stadionu Realu Madrid, proti Bayernu Mnichov i Juventusu Turín. Máme ohromný potenciál. Jsme celkem mladí a s každým zápasem rosteme,“ prohlásil kapitán Ajaxu Amsterdam Matthijs de Ligt po postupu do semifinále Ligy mistrů.

Mezi čtyři nejlepší týmy soutěže se nizozemský klub probojoval poprvé po 22 letech. Tehdy Ajax shodou okolností prohrál právě s Juventusem Turín a definitivně tak skončila jedna ze slavných ér klubu.

Tu odstartoval v sezoně 1994/1995 triumf v Lize mistrů, který zařídili mladíci Edwin Van der Sar, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf nebo Patrick Kluivert. Také v současnosti amsterdamský klub táhnou hlavně odchovanci, kteří jsou teprve na začátku kariéry.

„Sešla se jim dobrá generace i díky práci s mládeží. Léta vychovávají dobré hráče a ti nejlepší zůstanou v Ajaxu,“ vyzdvihuje fotbalový trenér Jakub Dovalil dlouhodobě skvělou práci Ajaxu Amsterdam s mládeží.

Akademie historicky nejúspěšnějšího nizozemského klubu je vyhlášená a v posledních letech jí prošel i Václav Černý. Český záložník se probojoval až do A-týmu. Ten trénuje od konce roku Erik ten Hag, který v minulosti dva roky vedl rezervní tým Bayernu Mnichov.

„Že si do německého klubu vezmou k rezervě neněmeckého trenéra, to už je sám od sebe velký předpoklad. Potom své schopnosti dokázal uplatnit i v Ajaxu,“ říká Jakub Dovalil.

Postup Ajaxu Amsterdam do semifinále Ligy mistrů se projevil i na akciích klubu. Podle agentury Bloomberg po výhře na Juventusu Turín narostly téměř o devět procent a tržní hodnota nizozemského klubu tak byla přes 340 milionu eur.