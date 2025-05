ONLINE: Mnichov hostí finále fotbalové Ligy mistrů. PSG hraje s Interem nerozhodně 0:0

Inter a Paris Saint-Germain se v Mnichově utkají o titul v Lize mistrů. Zatímco italský klub by titul v nejprestižnější klubové soutěži slavil počtvrté v historii, Pařížané by se radovali vůbec poprvé. Mnichov 20:30 31. 5. 2025 (Aktualizováno: 21:00 31. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V mnichovském finále LIgy mistrů se utkají PAris Saint-Germain s Interem | Zdroj: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Inter v ligové fázi skončil třetí a pyšnil se nejpevnější obranou, když inkasoval pouze jednou při prohře s Leverkusenem. V play-off se mu ale trend udržet nepodařilo, v šesti utkáních dostal deset gólů. Cestou ale kromě Feyenoordu vyřadil silné týmy jako Bayern Mnichov nebo Barcelona. V ofenzivě ho táhne především kapitán Lautaro Martínez, který se prosadil devětkrát, a je tak zodpovědný za více než třetinu branek italského celku.

Fotbalisté PSG do soutěže nevstoupili nejlépe, do posledního kola se totiž pohybovali na hraně vyřazení. Nakonec obsadili patnáctou příčku a museli play-off začít v předkole. Postupně však dokázali vyřadit Brest, vítěze ligové fáze Liverpool, Aston Villu a Arsenal, to vše s obdivuhodným skóre 20:5.

Finálové utkání mezi Paris Saint-Germain a Interem Milán je na programu od 21 hodin, server iROZHLAS.cz zápas sleduje v podrobné online reportáži.