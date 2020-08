Půjde slavná trofej do Mnichova, nebo Paříže? ‚Věřím Bayernu,‘ říká před finále Ligy mistrů Straka

Fotbalisty Paris St. Germain a Bayernu Mnichov čeká v neděli večer finále Ligy mistrů. Od 21.00 tak definitivně uzavřou sezonu 2019/2020 v evropských pohárech. Do zápasu v Lisabonu jde jako mírný favorit německý tým. Lisabon 15:48 23. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči Bayernu se radují z gólu v ligovém zápase s Mohučí | Foto: MICHAEL DALDER | Zdroj: Reuters

Fotbalisté Bayernu Mnichov mají šanci se definitivně stát nejúspěšnějším týmem sezony 2019/2020. Do jejího posledního zápasu nastoupí s možností získat po německé lize a poháru i titul v Lize mistrů. V úspěch německého týmu doufá i trenér František Straka.

„Věřím Bayernu, protože je rozjetý, má vynikající hráče. V Paris St. Germain je to otázka Mbappého, Neymara a Di Maríi. Bayern mi přijde v tomhle silnější,“ řekl Straka Radiožurnálu.

Bayern přitom vůbec nezažil povedený úvod sezony. Pod vedením Nika Kovaće se trápil, až po listopadovém příchodu kouče Hanse-Dietera Flicka se pořádně rozjel. Podle Františka Straky dokázal kouč Flick hráče sjednotit.

„Udělal z manšaftu tým. Změnil úplně filozofii, každý maká za každého. Hlavně to nebyl kamarádšaft, nebyl tam ten duch. To způsobilo to, že Bayern byl, jaký byl - nemastný, neslaný.“

Velká útočná síla

Bayern, který v aktuálním ročníku Ligy mistrů vyhrál všech deset střetnutí, ale bude mít mimořádně silného soupeře. Tím bude Paris St. Germain v čele s útočným triem Ángel Di Maria, Kylian Mbappé, Neymar.

Pařížané navíc do souboje půjdou s mimořádnou motivací, nejprestižnější evropská klubová trofej jim totiž ve vitríně pořád chybí. Velkou vůli francouzského týmu po vítězství potvrzuje i bývalý obránce David Rozehnal, který za pařížský klub kopal v letech 2005 až 2007.

„Pro ně by to určitě bylo to nejvíc za poslední roky, bylo by to splnění snu a cíle, který si kdysi dávno dali,“ myslí si Rozehnal.

Pařížané vedení Němcem Thomasem Tuchelem zdaleka neprošli soutěží tak hladce jako Bayern. Prohráli sice jen jednou, čtvrtfinále proti italské Atalantě ale zachraňovali až v závěrečných minutách. V semifinále proti Lipsku ovšem byli jasně lepší a výhrou 3:0 se na finále perfektně naladili.

Oba týmy mají velkou útočnou sílu. Už zmíněná trojice Di María, Mbappé a Neymar se postaví dvojici Robert Lewandowski - Thomas Müller, podporované skvěle hrajícím křídelníkem Sergem Gnabrym. Podle trenéra Straky ale o vítězi rozhodnou spíš výkony v defenzivě.

Utkání Bayernu a PSG završí jedenáctidenní závěrečný turnaj Ligy mistrů v Portugalsku. Finále na stadionu Benfiky Lisabon začíná v neděli v 21.00. Na iROZHLAS.cz budete moct průběh celého utkání sledovat online.