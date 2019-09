V Miláně je Slavia neznámým týmem. ‚Musíme si respekt získat na hřišti,‘ ví Coufal

Doma je pozná snad každý fanoušek, ne náhodou se v úterý představí v zápase Ligy mistrů. Ale když přejedou hranice, sami vidí, že český fotbal nemá takovou sílu, aby vzbuzoval pozornost po celé Evropě. Pražskou Slavii v Miláně, kde se utká s tamním Interem, nikdo příliš nezná. Milán 18:49 16. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci před slavným stadionem San Siro. | Foto: Daniele Mascolo | Zdroj: Reuters

V odlehlejších částech Milána před slavným stadionem San Siro zjistíte dvě, pro sportovního novináře dost zásadní, věci. Je nesmírně těžké potkat anglicky mluvícího Itala a ještě těžší je potkat Itala, který by byl schopen mluvit o pražské Slavii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co vědí fanoušci Interu o Slavii?

„Slavia Praha? Nevím nic,“ říká Radiožurnálu fanoušek Francesco, který kroutí hlavou, i když mu postupně vyjmenováváte jména jako Jan Bořil, Ondřej Kolář, Josef Hušbauer nebo Vladimír Coufal.

Podobně je na tom i jiný fanoušek Interu Davide, který zrovna v místním fanshopu utratil několik desítek eur za dresy svého oblíbeného klubu. V replice černé třetí sady, kterou netradičně v úterý večer domácí hráči obléknou, prý půjde i fandit Interu proti Slavii.

„Vím jen to, že je Slavia z Prahy. Vlastně to zítra nebude zas tak velký zápas. Jasně, je to Liga mistrů, ale musíme se soustředit hlavně na utkání proti Borussii Dortmund a Barceloně. Tedy rozhodně víc než na zápas proti Slavii,“ svěřuje se.

Zápasy Slavie v LM 2019 ■ 17. září: 18:55

Inter Milán - Slavia Praha

■ 2. října: 18:55

Slavia Praha - Dortmund

■ 23. října: 21:00

Slavia Praha - Barcelona

■ 5. listopadu: 18:55

Barcelona - Slavia Praha

■ 27. listopadu: 21:00

Slavia Praha - Inter Milán

■ 10. prosince: 21:00

Dortmund - Slavia Praha

Na zápas se Slavií se asi dostatečně nesoustředí ani místní média. V prestižím deníku La Gazzetta dello Sport se musíte dostat až na desátou stranu, abyste si přečetli něco o Slavii. V její předpokládané sestavě navíc redaktor uvádí i jméno Alexe Krále, který přitom už před dvěma týdny přestoupil do Spartaku Moskva.

„Moc respektu k nám asi nechovají. Nevím, kde přesně to vyšlo, ale v nějakých novinách měli ve skupině Spartu Praha. Teď je v novinách, že v základní sestavě bude hrát Alex Král. Musíme si respekt získat na hřišti. Hrajeme o to, aby si nás tu všichni pamatovali,“ říká obránce Vladimír Coufal.

Přestože podle místních není Slavia kdo ví jak atraktivním soupeřem, mělo by být v úterý večer na 80tisícovém San Siru vyprodáno. Utkání Interu se Slavií je na programu v 18.55 a na iROZHLAS.cz budete moct jeho průběh sledovat online, Radiožurnál ho celé odvysílá živě.

Jan Suchan

@jsuchan7 Něco mi říká, že minimálně v jednom jméně slávistické sestavy se La Gazzetta dello Sport netrefí... 1 85