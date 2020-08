Slovan Bratislava v problémech. Kvůli koronaviru mu hrozí, že odehraje boj o Ligu mistrů s rezervou

Ve Slovanu byl covid-19 zjištěn u nejmenovaného fotbalisty a jednoho z funkcionářů. Klub v pondělí odcestoval k utkání prvního předkola bez dvojice nakažených, všichni hráči ve výpravě měli podle webu Slovanu negativní testy i po příletu na Faerské ostrovy.

„Podle protokolu UEFA můžeme hrát, ale místní instituce se konání zápasu snaží všemožně zabránit,“ uvedl generální ředitel klubu Ivan Kmotrík mladší.

„Z Bratislavy přiletí hráči z kádru A-mužstva, kteří nebyli v nominaci na Faerské ostrovy, a pokud to bude třeba, možná se k nim připojí i někdo z juniorky,“ dodal.

Přesto se Slovan nevzdává naděje, že do utkání pošle nejsilnější sestavu. „Na Faerských ostrovech máme osmnáct hráčů, kteří měli dvakrát po sobě negativní testy. Proto se je pokusíme opětovně přetestovat, aby mohli být vyjmuti z karantény a zasáhnout do pátečního zápasu. Uděláme pro to maximum,“ prohlásil Kmotrík.