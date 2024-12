Liverpool je v Lize mistrů stále neporažený, Krejčího Gironu srazil penaltou Salah

Roku 2029 bude stadion zkolaudovaný a funkční, říká ostravský zastupitel Semerák o Nových Bazalech

Bude to už 10 let, co musel Baník Ostrava opustit Bazaly, nejspíš už v roce 2029 by se ale mohl vrátit. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport to řekl ostravský zastupitel Lukáš Semerák z hnutí Ostravak.