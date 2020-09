Ohlasy po Slavii: Byli jsme nervózní a umíme hrát lépe, 0:0 není špatný výsledek, zní z týmu Pražanů

Už dávno je jasné, že si užijí pohárový podzim a že se klubová kasa naplní miliony, ale jestli jich bude 400, nebo 76, to zatím netuší. Mezi účastí v Lize mistrů a Evropské lize je podstatný rozdíl, a fotbalisté Slavie dělají všechno pro to, aby se nakonec představili v prestižnější z obou soutěží. V prvním utkání 4. předkola se ale postupu nepřiblížili, s dánským Midtjyllandem doma remizovali 0:0. Praha 11:31 23. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Slavie Vladimír Coufal (vlevo) v souboji s Paulinhem z Midtjyllandu | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Myslím, že na nás bylo vidět, že jsme byli hrozně nervózní. V některých pasážích jsme si nevěřili, když bylo tempo náročné a hrálo se nahoru dolu. Myslím si, že umíme hrát lépe,“ přiznává kapitán Slavie Jan Bořil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek Jana Suchana, ve kterém tým Slavie reflektuje první zápas s Midtjyllandem

Nepřesností bylo od jeho týmu až příliš a vyložená šance žádná, jen pár náznaků. „Samozřejmě bych si přál, abychom si vytvořili více nebezpečných situací. Na druhou stranu, tým soupeře je hodně defenzivně laděný, v Evropě nedostali gól,“ popisuje trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

„Nechtěli jsme vytahovat tolik hráčů do ofenzivy tak, jak jsme zvyklí, a to právě z důvodu jejich rychlých hráčů a brejků. Případný inkasovaný gól by nám to do odvety hodně zkomplikoval,“ vysvětluje Trpišovský a říká, co budou muset slávisté zlepšit, aby do Ligy mistrů postoupili.

„Jedna věc jsou standardní situace, druhá to, že se musíme dostávat do situací, které pro nás budou výhodné v ofenzivě. To znamená běžecké věci a rychlá kombinace. V momentě, kdy se dostaneme do silových věcí, přetlačování a momentů, kdy je balon nahoře, tak tam mají oni v obraně strašnou výhodu.“

Pozice do odvety

Přestože bezbrankový výsledek není něčím, z čeho by měli být slávisté nějak zvlášť nadšení, podle útočníka Stanislava Tecla dává remíza českému týmu solidní šanci do odvety.

Mají na to speciálního trenéra, všímá si Trpišovský. O hráčích Midtjyllandu se mluví jako o házenkářích Číst článek

„Furt je to 50 na 50. Když začínáme doma, tak je nejdůležitější nedostat gól, a to jsme splnili. Asi to nebylo takové, jaké jsme chtěli, ale myslím, že 0:0 není špatný výsledek,“ tvrdí Tecl snad i s vědomím toho, že už slávisté podobnou situaci v pohárech zažili.

Před rokem a půl ve vyřazovací části Evropské ligy po domácí remíze nastříleli na hřišti belgického Genku čtyři branky, a pamatuje si to i obránce Vladimír Coufal.

„Je to podobná situace. Dali jsme tam čtyři góly a dopadlo to dobře. Ale oni chtěli hrát fotbal, Midtjylland moc nechce,“ komentuje Coufal snahu soupeře, který k mnoha ofenzivním kouskům Slavii nepustil.

Na to by rád navázal příští středu v Dánsku, kde je na programu odveta boje o postup do Ligy mistrů i čtyřsetmilionovou prémii.