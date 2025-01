Na těch devadesát minut to budou soupeři, říká Schick před zápasem se Spartou, kde fotbalově vyrostl

Fotbalisté Sparty se ve středu rozloučí s aktuálním ročníkem Ligy mistrů. Už bez šance na postup do vyřazovací fáze večer nastoupí na stadionu úřadujících německých šampiónů z Leverkusenu. V sestavě Bayeru by neměl chybět sparťanský odchovanec Patrik Schick. Leverkusen 14:45 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Patrik Schick z Leverkusenu na tiskové konferenci před zápasem se Spartou | Zdroj: ČTK / imago sportfotodienst / BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Reprezentační kanonýr se po zranění konkurenta Victora Boniface trvale usadil v základu Leverkusenu a navíc se dostal do výborné formy. Jen v Bundeslize dal za Bayer v posledních devíti utkáních hned třináct branek. Ve středu čeká Patrika Schicka speciální zápas. Ve Spartě střílel góly už v mládeži a v jejím dresu poprvé nakoukl do české ligy.

Poslechněte si, co říká útočník Leverkusenu Patrik Schick před utkáním se Spartou

„Je to už dlouho, co jsem byl ve Spartě. Hodně se od té doby změnila, ale znám třeba některé členy realizačního týmu. Přijede se sem podívat spousta mých přátel a fanoušků, na těch devadesát minut to ale budou soupeři v boji, tak mi snad nebudou nadávat,“ přeje si Patrik Schick.

V „áčku“ Sparty stihl jen čtyři ligové starty a v létě 2016 po úspěšném hostování v Bohemians přestoupil do italské Sampdorie. Někdejší střelec Lipska nebo AS Řím bude prohánět spoluhráče z reprezentace a kouč Pražanů Lars Friis dobře ví, že pokud chce Sparta v Leverkusenu uspět, potřebuje Schicka ubránit.

„Jeho forma je fantastická, odvádí skvělou práci a je rozjetý. Není to jen o útočné složce, pomáhá týmu i v obraně, ale speciálně jsme se na něj nechystali. Budou proti nám stát hráči světové třídy a Schick je jedním z nich,“ zdůraznil sparťanský trenér Friis.

Leverkusen, který má v kádru i reprezentačního gólmana Matěje Kováře, aktuálně těží hlavně ze Schickovy spolupráce s Florianem Wirtzem. Německý supertalent v této sezoně nasbíral jen v Bundeslize už devět gólů a jedenáct asistencí, poslední dvě trefy českému kanonýrovi připravil právě on.

„Určitě je to výjimečný hráč. To, co ukazuje, jak umí přejít, hledá si dobře místo a je opravdu šikovný, v podstatě mu skoro nejde vzít balon. Je to výzva, proto hrajeme v Champions League, protože se chceme poměřovat s těmi nejlepšími hráči. Může nám to dát hodně do budoucnosti,“ řekl záložník Lukáš Sadílek v narážce na Floriana Wirtze oporu fotbalistů Leverkusenu, kteří v 21 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport nastoupí do utkání proti Spartě.