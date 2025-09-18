Zavinil penaltu, ale dvakrát skóroval. ‚Fenomenální,‘ hodnotil Mbodjiho debut v Lize mistrů Trpišovský
Fotbalisté Slavie vstoupili do Ligy mistrů remízou s norským Bodö/Glimt. Pražané vedli 2:0, ale o náskok v závěru přišli. To už na hřišti nebyl senegalský obránce Youssoupha Mbodji, který do Česka přestoupil teprve na začátku července z páté francouzské ligy a ještě v srpnu hrál za druholigovou Jihlavu. Nováček v nejprestižnější klubové soutěži se stal v každém z obou poločasů ze smolaře hrdinou.
Senegalský obránce v prvním poločase nejprve chybou přidělal práci brankáři Slavie Jindřichu Staňkovi, zanedlouho už se ale s realizačním týmem pražského celku radoval z první branky v sešívaném dresu.
Poslechněte si, co o premiéře senegalského obránce Youssouphy Mbodjiho v dresu Slavie řekl trenér Jindřich Trpišovský
Gólovou radostí ale turbulentní příběh Youssouphy Mbodjiho neskončil. V 50. minutě jedenadvacetiletý obránce neopatrně zasáhl proti Danielu Bassimu a rumunský hlavní rozhodčí Marian Barbu po upozornění kolegů u videa odpískal penaltu.
Český reprezentační brankář ji zlikvidoval. A poté přišla opět Mbodjiho gólová radost. Když později nová posila čtvrt hodiny před koncem střídala, hosté zanedlouho snížili a nakonec po velké taktické chybě slávistů i srovnali.
„Začal tak, jak začal. V jeho případě je to umění Jindry Staňka, který nás udržel v tom stavu. Jinak jeho výkon byl absolutně - když vezmu, jaké má zkušenosti nebo kde byl před měsícem a půl - fenomenální,“ hodnotil Mbodjiho premiéru a také fantastickou pomoc brankáře Staňka trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
„Bylo to svým způsobem odvážné. Ale když toho hráče vidíte každý den, tak je to jen o hlavě, aby to zvládl. Dispozice na to má,“ vysvětlil kouč sešívaných, proč senegalského obránce, který hrál ještě v srpnu druhou ligu za Jihlavu, do tak těžkého zápasu postavil.