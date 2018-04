VIDEO: Fanoušci Liverpoolu napadli autobus Citizens, klub se omluvil

Když si cestu na stadion Anfield Road klestil autobus místního Liverpoolu, tak ho domácí fanoušci nadšeně vítali. Když ale stejnou trasou mířil autobus hostujících Citizens, tak ho tentýž dav napadl zapálenými světlicemi, plechovkami a kamením.

Nikdo z VIP cestujících se sice nezranil, incident přesto vytočil trenéra Manchesteru Pepa Guardiolu. „Policie většinou ví, že se něco takového chystá, a snaží se tomu zabránit. Od lidí v Liverpoolu jsem tohle nečekal, Přijeli jsme sem hrát fotbal a nechápu, proč se dějí takové věci." prohlásil Guardiola na tiskové konferenci po zápase, v němž jeho svěřenci podlehli Liverpoolu 0:3.

Kvůli stavebním pracem jely autobusy obou klubů ke stadionu jinou cestou než obvykle. Liverpoolský klub proto fanoušky předem žádal, aby své emoce vyjádřili raději na stadionu podporou vlastního týmu. Přesto na autobus hostů létaly lahve, plechovky nebo světlice.

„Tohle nemá tak slavný klub zapotřebí, i když samozřejmě vím, že za to nemůže Liverpool, ale jeden, dva nebo tři lidé. Snad už se to nebude opakovat," přál by si Pep Guardiola. Jemu i celému týmu Manchesteru City se Liverpool za napadení fanoušky omluvil.

„Chování některých našich fanoušků je nepřijatelné a striktně ho odsuzujeme. Omlouváme se Pepu Guardiolovi, hráčům i všem členům týmu, kteří byli v autobuse," uvedl liverpoolský klub na svém webu v prohlášení s tím, že udělá všechno pro to, aby se viníky podařilo identifikovat a potrestat.

O tom, že je podobné chování spíš selháním jednotlivců než globálním anglickým problémem, mluvil po zápase i bývalý liverpoolský kapitán Steven Gerrard.

„Chceme skvělou atmosféru a chceme ji vytvořit i pro hosty, ale někteří jednotlivci překročili hranice a to je špatně,“ řekl Gerrard pro televizi BT Sport.

Napadením autobusu Manchesteru City by se mohla zabývat i UEFA, ta nejprve ale vyhodnotí veškeré důkazy a teprve pak se rozhodne, jestli kvůli incidentu zahájí disciplinární řízení.