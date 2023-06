Guardiola se Citizens chce na třetí pokus konečně ovládnout Ligu mistrů. V cestě mu stojí Inter Milán

Zatím jen jediný anglický fotbalový tým v historii dokázal získat treble, tedy vyhrát Premier League, FA Cup a Ligu mistrů v jedné sezoně. Před 24 lety se to povedlo Manchesteru United v čele se sirem Alexem Fergusonem. Napodobit ho v sobotu může další slavný manažer Pep Guardiola, pokud ve finále nejprestižnější evropské klubové soutěže jeho Manchester City porazí v Istanbulu Inter Milán. Praha 14:54 9. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kdo v sobotu ovládne Ligu mistrů? | Foto: Reuters, Mehmet Emin Caliskan | Zdroj: Reuters

Minulou sobotu Manchester City porazil ve finále Anglického poháru městské rivaly United a trenér vítězného týmu Pep Guardiola ve Wembley pro BBC konečně mohl začít mluvit o treblu. K tomu teď ještě anglický tým potřebuje zvládnout zápas o titul v Lize mistrů.

Ušatý pohár už Guardiola dvakrát v trenérské kariéře získal, pokaždé s Barcelonou. Do anglického celku přicházel s tím, že pro klub trofej z milionářské soutěže poprvé vybojuje. U City je už sedmou sezonou a ještě se mu to nepodařilo. Nejblíž k tomu byl před dvěma roky, tehdy ale jeho svěřenci ve finále podlehli Chelsea.

Jak Guardiola řekl v rozhovoru pro BT Sport po prohraném finále v Portu, jednou City do finále vrátí. Dlouho mu to netrvalo, loni Manchester City v semifinále padnul proti Realu Madrid, letos mu ale vyřazení oplatil.

V Anglii je Guardiolův výběr v poslední době suverénní, v posledních šesti letech ovládl Premier League pětkrát. V tomto ročníku k tomu přispěl taky Erling Haaland, nový rekordman soutěže v počtu gólů na jeden ročník, který je zároveň i nejlepším střelcem této sezony Ligy mistrů.

„Náš tým je opravdu dobrý. Ale souhlasím s tím, co píšou média a co říkají fotbaloví experti. Musíme být taky úspěšní v Evropě, vyhrát Ligu mistrů, a to nejen jednou, abychom se mohli zařadit mezi ty nejlepší evropské týmy. Jsem opravdu šťastný, že jsme poněkolikáté dokázali ovládnout Premier League, ale abychom se opravdu zapsali do historie, musíme zvednout trofej pro vítěze Champions League,“ konstatuje zkušený trenér.

Soupeř Manchesteru City, Inter Milán, už jeden pohár pro vítěze Ligy mistrů má. Pod vedením Josého Mourinha ho získal v roce 2010 po výhře nad Bayernem Mnichov. Současný kouč milánského klubu Simone Inzaghi ví, že jeho svěřenci nebudou v Istanbulu favority.

„Utkáme se s aktuálně nejlepším týmem na světě, který tu nejlepší soutěž, Premier League, vyhrál pětkrát v posledních šesti letech. Navíc je za poslední tři roky podruhé ve finále Ligy mistrů a jednou byl i v semifinále. Takticky i fyzicky jsou hráči City výborně připravení, navíc hrají dobrý fotbal, při kterém hodně kontrolují balón a nepříjemní jsou taky při napadání. Opravdu nemají moc slabin,“ ví Inzaghi.

Finále Ligy mistrů mezi Manchesterem City a Interem Milán je na programu v sobotu od 21 hodin v Istanbulu.