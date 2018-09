Plzeň může v Lize mistrů vylepšit špatné období českého fotbalu, na CSKA má navíc dobré vzpomínky

Konec Sparty v Evropské lize, nešťastné vyřazení Slavie z předkola Ligy mistrů nebo kolaps národního týmu. Český fotbal nezažívá zrovna skvělé období. Pomoci by teď mohla alespoň Plzeň - ta v prvním utkání Ligy mistrů přivítá CSKA Moskva. A snad dopadne další česko-ruský souboj mnohem lépe než ten poslední, ve kterém reprezentační výběr prohrál 1:5. Plzeň 17:32 19. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňští fotbalisté během tréninku před utkáním Ligy mistrů proti CSKA Moskva. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Není to tak, že se to najednou změní a budeme se rovnat Rusům, která jsou na tom technicky a rychlostně takhle. V tomhle ztrácíme,“ popisoval po zmíněném utkání s Ruskem v mizerné náladě reprezentační gólman Tomáš Koubek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kruh fotbalové Viktorie Plzeň se uzavírá. Do základní skupiny Ligy mistrů se vrací po pěti letech proti soupeři, proti kterému odehrála svůj zatím poslední zápas v elitní soutěži

Tahle konfrontace českého fotbalu s tím ruským přinesla hodně smutný výsledek. Práškem na dočasné utlumení bolesti by snad mohl být alespoň výkon českého zástupce v nejprestižnější klubové soutěži.

Ve Štruncových sadech čeká plzeňské hráče duel s moskevským CSKA. Na předzápasovém tréninku byli domácí fotbalisté evidentně ve velmi dobré náladě. A s problémy jiných nechoďte ani za Pavlem Vrbou.

„Myslím, že Plzeň si nestěžuje. Nám se daří a jsme spokojení,“ odmítá trenér Viktorie, že by vyloženě cítil zodpovědnost za český fotbal a že je v těžkých časech hlavní motivací zlepšit jeho pověst.

Na druhou stranu v případě Ruska spolu prý úzce souvisí kvalita národního týmu a výsledky třeba i CSKA v Lize mistrů.

„Na jaké úrovni hraje, ukázalo Rusko na mistrovství světa. Často bylo podceňováno. Myslím, že národní mužstvo ukázalo přesně to, jaká je úroveň ruského fotbalu. CSKA je také nositelem této kvality,“ upozorňuje Vrba na sílu soupeře, se kterým Západočeši rozehrají hvězdně obsazenou skupinu slavné Ligy mistrů.

Mimo jiné právě s CSKA se Plzeň utkala i při své poslední účasti v milionářské soutěži. Tehdy ve venkovním utkání prohrála 2:3, doma ale tehdejšího ruského mistra porazila 2:1 a díky lepší bilanci ze vzájemných zápasů na jeho úkor postoupila ze třetího místa tabulky základní skupiny do jarní fáze Evropské ligy.

Devět hráčů, kteří si pět let starý souboj s CSKA pamatují, Pavlu Vrbovi zůstalo. Naopak pryč je například tehdejší kapitán Pavel Horváth, střelec postupového gólu Tomáš Wágner i další. František Rajtoral spáchal sebevraždu, Marián Čišovský trpí nevyléčitelnou nemocí.

„Měli jsme hráče, kteří měli zkušenosti z reprezentace, z Ligy mistrů nebo z Evropské ligy, takže byli samozřejmě sebevědomí. Dnes jsme se tam dostali po pěti letech, takže je to samozřejmě svým způsobem nevýhoda, protože někteří hráči samozřejmě takové zkušenosti nemají. Ale o to větší by možná mohlo být nadšení a vše, co s tím souvisí,“ říká Pavel Vrba.

Jestli se méně zkušené Viktorii Plzeň podaří i tentokrát doma CSKA Moskva porazit a trochu vylepšit nepovedené období českého fotbalu, se dozvíme ve středu ve 21.00. Na Radiožurnálu budete moct poslouchat přímý přenos, na iROZHLAS.cz budeme průběh utkání sledovat online.