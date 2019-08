Slavia a Liga mistrů? Venku hrají lépe než doma, varuje Trpišovský před odvetou s Kluží

Takhle blízko Ligy mistrů fotbalisté Slavie 11 let nebyli. V prvním zápase baráže vyhráli v Kluži 1:0. Varování, že ještě není nic hotového, ale mají hned několik. Jedním z nich je třeba pokutový kop, který v závěru brankář Ondřej Kolář vyrazil kanonýrovi Omranimu. Kluž 11:39 21. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský. | Foto: Peter Cziborra | Zdroj: Reuters

„Určitě na to budu vzpomínat, protože to byla moje první chycená penalta v životě. Popravdě jsem ho měl dobře nastudovaného. Koukali jsme na to, vím, že čekal do poslední chvíle, jestli někam skočím, nebo ne. Já jsem zůstal stát, nedal jsem mu moc na výběr a trefil jsem stranu,“ popisoval po zápase Kolář.

Ostatně celý druhý poločas nebyl od slávistů právě povedený, k ničemu se nedostali a skoro se jen bránili. Podle trenéra Jindřicha Trpišovského to mohlo souviset i s psychikou.

„Myslím, že nám paradoxně trochu ztěžkly nohy, že byl výsledek dobrý. Sklouzlo to k tomu, že jsme si hlídali, abychom gól nedostali, než abychom přidali druhý. To bylo to, co jsme přesně nechtěli. Bavili jsme se, že když to máme takhle skvěle rozjeté, musíme se pokusit dát druhý gól i za cenu, že bychom třeba nějaký dostali,“ říkal Trpišovský.

A pak je tady ještě jedno varování - Kluž rozhodně není týmem, který by byl slabší, když jeho autobus opustí bránu vlastního stadionu. Vždyť třeba v Glasgow porazili rumunští mistři domácí Celtic 4:3. Čtyři góly tam přitom v tomto století dali jen konkurenční Rangers a hvězdné PSG.

„Kluž bude mít výhodu toho, že bude hrát uvolněně venku. Je to tým, který dal čtyři góly na Celticu a dva na Maccabi. Řekl bych, že venku hrají ještě lépe než doma. Bude strašně záležet na mentálním rozpoložení, jak kdo ten zápas unese,“ říká Jindřich Trpišovský.

Fanoušci Slavie si dobře pamatují, jak to může dopadnout, když sešívaní vyhrají první zápas posledního předkola venku 1:0. Jak jedním z největších zklamání klubové historie - viz souboj se Šachtarem Doněck z roku 2000, tak naopak velkou euforií, jako když si slávisté proti Ajaxu vybojovali před dvanácti lety svou jedinou účast v Lize mistrů. Kterou zkušenost by si rádi zopakovali, není těžké uhodnout.