Startuje netradiční dohrávka Ligy mistrů. Kapitán Bergama slíbil fanouškům za vítězství tisíc pizz

Ve středu večer začne v Portugalsku závěrečná fáze přerušeného ročníku fotbalové Ligy mistrů. O celkový triumf se na jihu Evropy utká osm nejlepších týmů. Prestižní soutěž se kvůli pandemii koronaviru dohraje bez diváků na tribunách a v revolučním formátu - turnajovým systémem na jeden zápas. Lisabon 14:21 12. srpna 2020

„Zakončení Ligy mistrů bude fantastické, je to skoro jako mistrovství Evropy. Je to turnajově na jeden zápas, takže může být spousta překvapení. Nějaký tým chytne slinu, na dva zápasy by nevyhrál, ale teď se to může povést. Takže se na to ohromně těším,“ přiznává pro Radiožurnál bývalý záložník Sparty nebo Slavie Karol Kisel, podle kterého by Lize mistrů slušel nový formát klidně i v dalších sezonách.

Kvůli situaci kolem koronaviru jde ale stále především o provizorní řešení a od příštího ročníku by se slavná soutěž měla znovu dohrávat klasickým způsobem.

„Myslím, že tradiční formát je lepší. Jednou se zaváhá a už není šance,“ říká někdejší sparťanský záložník Petr Papoušek. „Asi by to bylo organizačně náročné. Formát, co je, je nejlepší,“ dodává nejlepší střelec české reprezentace Jan Koller.

Turnaj osmi nejlepších na neutrální půdě v Lisabonu začne ve středu v 21.00 zápasem Paris St. Germain s překvapivým čtvrtfinalistou Atalantou Bergamo. Italský klub má za sebou hodně povedenou sezonu - v domácí soutěži skončil třetí, nastřílel osmadevadesát gólů a teď touží po úspěchu i na evropské scéně.

„Pokud celou Ligu mistrů vyhrajeme, pro tisíc lidí upeču pizzu. Zápas s PSG je hrozně důležitý pro všechny – pro nás hráče, pro město, pro celou Itálii. Pokud ale náhodou prohrajeme, příští rok se pokusíme uspět znovu,“ řekl na tiskové konferenci kapitán Atalanty Marten de Roon.

O triumf v Lize mistrů bude v Portugalsku bojovat i další šestice mužstev. Lipsko s českým útočníkem Patrikem Schickem se o postup do semifinále utká s Atléticem Madrid, Barcelona se postaví Bayernu Mnichov a Manchester City změří síly s Lyonem.