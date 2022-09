Na zápas s Barcelonou se nedá zapomenout, říká Bílek, který na Camp Nou hrál v roce 1991

Přáli si účast v Lize mistrů, splnili kvalifikační misi a ve středu večer fotbalisty Plzně čeká úvodní zápas ve skupině na hřišti slavné Barcelony. Stadion Camp Nou je pro mnohé hráče ikonickým místem a jeho atmosféru zažijí třeba jen jednou za kariéru. Důkazem je i současný trenér Plzně Michal Bílek. V roce 1991 nastupoval ve Španělsku za Betis Sevilla. Barcelona 11:28 7. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Bílek | Zdroj: Profimedia

„Odehrál jsem tu za Betis jedno utkání, které jsme prohráli 2:4. Ty vzpomínky jsou ale krásné. Podobně to cítí i moji hráči. Moc se na zápas těší, protože to může být i jednou za život,“ vypráví v tiskovém centru Camp Nou Michal Bílek, který tehdy s Betisem spadl do druhé španělské ligy.

V utkání na Barceloně se mohl zapsat i mezi střelce, kdyby mu Bulhar Trifon Ivanov přenechal jednu ze dvou penalt. „On mi ji nevzal. Ptal se mě, jestli na ni chci jít, ale byl tak sebevědomý, že si ji vzal a v tom zápasu dal z penalt dva góly.“

„Na takový zápas se nedá zapomenout. Barcelona je skvělý klub a zahrát si proti ní je čest pro každého hráče,“ říká Bílek.

A i když si Michal Bílek pamatuje hodně věci z utkání na Camp Nou v roce 1991, ve kterém za Barcelonu hrály hvězdy jako Michael Laudrup nebo Julio Salinas, jednu věc si úplně nevybaví. Jaký je rozdíl v napětí mezi hráči před zápasem na Barceloně teď a tehdy.

„Je hrozně těžké si teď vzpomenout, protože to bylo před třiceti lety. Myslím, že teď jsem trochu klidnější než jako hráč. Tehdy jsme bojovali o udržení v lize a věděli jsme, že tu bude nesmírně těžké něco uhrát. Teď jsme přijeli jako český mistr a moje mužstvo je daleko sebevědomější, než byl tehdy Betis.“

A ukázat to chce trenér Michal Bílek s fotbalisty Plzně večer na hřišti. Utkání Ligy mistrů začne v 21 hodin stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sportu a Radiožurnálu. Web iRozhlas.cz nabídne online přenos.