Džeko dal Plzni v Evropě už devátý gól. ‚Je těžké ho bránit,‘ povzdechl si obránce Jemelka

Fotbalisté Plzně nestačili v Lize mistrů na milánský Inter. Vítězi této soutěže z roku 2010 podlehli ve Štruncových sadech 0:2 a dál čekají na první bod ve skupině. Oba dva góly do sítě Jindřicha Staňka přitom zařídil hráč, který proti Viktorii dává góly v dresu každého týmu. Bosenský kanonýr Edin Džeko. Plzeň 14:11 14. září 2022

„Je to skvělý útočník. Očekávají se od něj góly a on je dává. Plzeň je pro něj asi oblíbený soupeř. Věděli jsme, že je to skvělý útočník, ale je těžké ho bránit,“ povzdechl si pro Radiožurnál po prohře 0:2 s Interem obránce Viktorie Václav Jemelka.

Bosenský útočník po dvaceti minutách obléhání plzeňské brány poslal přesnou střelu na zadní tyč a gólman Staněk neměl nárok zasáhnout.

„Měli převahu a zatlačili nás do pokutového území. Džeko má skvělý výběr místa. Našel si prostor a trefil to k tyči. Jinak si myslím, že si s ním kluci poradili poměrně slušně,“ řekl plzeňský trenér Michal Bílek.

Svůj desátý gól do sítě Plzně v šestém zápase na evropské scéně sice Džeko nepřidal, zato připravil druhou trefu pro spoluhráče Dumfriese.

„Druhý gól zařídil, když vyřešil přihrávkou protiútok. Ukázal svojí kvalitu a proč hrál v těch nejlepších týmech v Evropě. Nám zbývá se učit,“ uznal po další lekci od evropského velkoklubu Interu a kanonýra Džeka záložník Adam Vlkanova.

Stejně jako Václav Jemelka sehrál teprve své druhé utkání v Lize mistrů. V Barceloně školil obranu Viktorie Robert Lewandowski. Tentokrát byl v hlavní roli Džeko.

„Je strašně těžké oba dva bránit. Se všemi útočníky z týmů, se kterými budeme hrát to bude složité. Ukazují svojí nesmírnou kvalitu a my z toho můžeme jenom získat.“

V dalším zápase Ligy mistrů bude Václav Jemelka se svými spoluhráči bránit kanonýry mnichovského Bayernu.