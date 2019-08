Slávisté se těší, že si o Ligu mistrů zahrají se Celticem. ‚Ale prvně musí postoupit,‘ varuje Coufal

„Asi poprvé jsem spokojen s losem. Jsem rád, že jsme dostali Celtic, nebo Kluž, tuhle dvojici jsem si přál,“ přiznává dokonce útočník Milan Škoda.

Vždyť v osudí byl třeba Ajax Amsterdam, který v minulém ročníku vyřadil Real Madrid i Juventus Turín a který byl jen pár vteřin od postupu do finále Ligy mistrů.

„Samozřejmě to budou těžké zápasy, ať dostaneme jednoho nebo druhého. Ale v tomhle dvojzápase věřím spíš Celticu,“ říká Škoda.

Takže by byl Milan Škoda rád, kdyby mu vyšlo i druhé přání, když už se splnilo to první. A také ví, že není sám, kdo bude v souboji mezi rumunskou Kluží a skotským Celticem fandit ostrovanům.

„Pokud postoupí Celtic, což bychom asi všichni chtěli, tak jsem s losem maximálně spokojený. Z té pravděpodobné čtveřice, i když každý tým ještě hraje, jsem si Celtic hodně přál, i když si myslím, že sportovně by pro nás byla nepřijatelnější Kodaň. Ale já měl na prvním místě Celtic, protože je to prostě Skotsko a skvělá atmosféra,“ říká trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

„Hodně lidí si přálo Celtic, ale ten prvně musí postoupit,“ nechce nic zakřiknout obránce Vladimír Coufal, který už letos na jaře o jeden velký zápas na ostrovech proti Chelsea ve čtvrtfinále Evropské ligy přišel kvůli zranění.

„Kdyby Celtic postoupil, tak se tam hrozně těším,“ říká Vladimír Coufal, který ale, ať už poletí do Skotska nebo do Rumunska, cítí solidní šance na postup. „Myslím, že nějakou šanci máme. Určitě větší, než kdybychom chytli Ajax,“ dodává Coufal.

První ze dvou utkání o skoro 400 milionů korun za postup do základní skupiny Ligy mistrů odehrají slávisté za dva týdny na hřišti soupeře, to odvetné o týden později v Edenu. Pokud by kvalifikaci nezvládli, přesunuli by se do Evropské ligy, kterou se z českých týmů snaží přes dvě předposlední předkola vybojovat Plzeň, Sparta a Mladá Boleslav.