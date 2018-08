Musíme ze sebe vydat to nejlepší, burcuje před soubojem s Dynamem Kyjev trenér Slavie Trpišovský

Pražskou Slavii čeká v úterý večer úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů, tedy soutěže, která klubům přináší stovky milionů, prestiž i výjimečné zážitky. Soupeřem Pražanů v kvalifikaci bude klub, který má s účastí v Lize mistrů mnohem větší zkušenosti - ukrajinské Dynamo Kyjev. Praha 17:01 7. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Bylo tam vyprodáno. Všichni diváci měli vojenské čepice. Bylo to takové hodně válečné. Nakonec se to přeneslo i na hřiště, ti nám tam naložili...“ vzpomínal Ladislav Vízek.

Dynamo Kyjev už sice není tím klubem, který v osmdesátých letech válcoval Evropu včetně pražské Dukly Ladislava Vízka, fanoušci tam do ochozů olympijského stadionu dávno nechodí s vojenskými čepicemi jako v sovětské éře, ale na smeknutí klobouků z hlavy to bylo často i v období samostatné Ukrajiny. Třeba před dvaceti lety, když tým kolem hvězdného Ševčenka došel až do semifinále Ligy mistrů, a nebo i v minulých ročnících.

„Za posledních deset let nechyběl v základní skupině Ligy mistrů nebo Evropské ligy. Byla by chyba si myslet, že takový tým ubráníme ve dvou zápasech a nějak prolezeme a přežijeme. Musíme ze sebe vydat to nejlepší, co v nás je,“ říká muž, který zažije úplně první utkání evropských soutěží jako trenér pražské Slavie.

Pohárové zkušenosti už ale kouč Jindřich Trpišovský nasbíral ještě ve svém předchozím působišti v Liberci a teď věří, že se mu budou hodit.

„Je dobré tu zkušenost mít, protože přeci jen ty zápasy jsou specifické. Jsou hodně takticky svázané, rozhodují detaily, soupeři se na sebe hodně chystají. Jsem rád, že tu zkušenost mám,“ říká Trpišovský.

O Ligu mistrů ale bude kouč Jindřich Trpišovský bojovat úplně poprvé na rozdíl od většiny fotbalistů Slavie. Ti si ještě pamatují loňské selhání s kyperským Apoelem Nikosie, které teď chtějí napravit.

„Kvůli nám ale i kvůli všem lidem, kteří fandí Slavii a kteří se o ni zajímají, bychom ten zápas, odvetu a potažmo i další zápasy chtěli zvládnout,“ prohlásil záložník Jan Sýkora.

Pokud by se slávistům povedlo ve dvou zápasech vyřadit Dynamo Kyjev, museli by si na konci srpna poradit i s lepším z dvojice Ajax Amsterdam - Standard Lutych. A až pak by dosáhli na stovky milionů, které jim loni utekly. A mohli by tak vyměnit pohárového holuba na střeše za vrabce v hrsti, kterého díky jisté účasti v Evropské lize zatím drží.

„Víme, kolika lidem bychom případným úspěchem udělali radost. Samozřejmě vnímáme, že je ten zápas svátek. Víme, že bude vyprodáno,“ těší se na zatím první fotbalový svátek kvalifikace trenér Trpišovský.

Utkání Slavia - Dynamo začne v 19.30.