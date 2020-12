Realu Madrid uniká v Lize mistrů postup ze skupiny. Na Šachtar nevyzrál ani podruhé, na Ukrajině padl 0:2

Fotbalisté Realu Madrid podlehli Šachtaru Doněck v tomto ročníku Ligy mistrů i podruhé a po porážce 0:2 v Kyjevě si výrazně zkomplikovali postup do osmifinále. V závěrečném kole skupiny B tak nemusí Realu za týden stačit k postupu ani výhra nad Mönchengladbachem, pokud německý tým ve večerním duelu porazí Inter Milán a příští týden doma podlehne Šachtaru. Kyjev 21:08 1. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér fotbalistů Realu Madrid Zinedine Zidane | Foto: JUAN MEDINA | Zdroj: Reuters

Real podlehl Šachtaru v úvodním zápase v Madridu překvapivě 2:3, předpokládalo se však, že i bez zraněného kapitána Sergia Ramose půjde za výhrou, která by mu zajistila postup do play off. Vyhrál totiž oba předchozí zápasy s Interem Milán, kdežto Šachtar dostal v duelech s Mönchengladbachu dohromady deset branek.

Do sestavy Realu se po třízápasové pauze zaviněné zraněním vrátil klíčový útočník Karim Benzema a už v 5. minutě poslal do šance Marca Asensia, ten však trefil tyč. Jenže to bylo poslední vážnější ohrožení domácí branky, naopak po celý zápas bránící Šachtar spoléhal na brejky. Po jednom z nich skóroval v 57. minutě střídající Dentinho, který napálil z deseti metrů odražený míč za záda gólmana Courtoise.

Real sice ve zbytku zápasu vrhl všechny síly do útoku, v 82. minutě se ale na vlastní polovině rozběhl další střídající hráč Šachtaru Manor Salomon, před velkým vápnem si míč zasekl a střelou na přední tyč překvapil Courtoise. „Bílý balet“ prohrál na Ukrajině teprve podruhé v historii, poprvé to bylo před 21 lety proti Dynamu Kyjev.

Fotbalisté Salcburku poprvé v tomto ročníku Ligy mistrů vyhráli a udrželi šanci na postup do osmifinále. Na hřišti Lokomotivu Moskva zvítězili 3:1 především díky dvěma gólům Mergima Berishy, který zaznamenal v tomto ročníku soutěže už čtyři góly.

Pokud Atlético Madrid ve večerním zápase doma neporazí Bayern Mnichov, utká se Salcburk za týden se španělským týmem o play off. Naopak Lokomotiv o šanci na postup přišel a v příštím týdnu bude na hřišti Bayernu hrát jen o účast v play off Evropské ligy.

