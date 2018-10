Real má pořád velké jméno, nemrzí plzeňského Hubníka, že si v Madridu nezahraje proti Ronaldovi

Do Madridu, kde se v úterý večer v Lize mistrů představí Plzeň, se letos může vrátit jedině jako soupeř. Přesto tam bude mnohými zbožňován. Fotbalista Cristiano Ronaldo se stal během devíti let suverénně nejlepším střelcem celé historie slavného Realu, a i když v létě pláchl do Juventusu, asi už navždy bude v hlavním španělském městě patrný jeho silný odkaz.

Madrid 17:19 23. října 2018