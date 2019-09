Oporou a navíc na neobvyklém postu. Obránce Slavie Zelený nastoupil na Interu jako střední záložník

Na evropské scéně do té doby neodehrál Jaroslav Zelený skoro nic, a nezdálo se, že by se na tom v Miláně mělo něco změnit. Ovšem fotbalový obránce Slavie díky zranění spoluhráče Traorého ve druhém poločase nastoupil do zápasu. Byl netradičně na pozici záložníka, a nakonec se podílel na překvapivé remíze 1:1. Milán 14:28 18. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Zelený ještě v dresu Jablonce | Foto: SK Slavia Praha

„Přál bych vám vidět, jak ve 30. minutě vytřeštil oči na lavičce, když jsem mu řekl, ať sleduje středové záložníky, že tam půjde on. Je to takový náš tajný trumf,“ řekl po zápase kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do utkání Ligy mistrů mezi Slavií a Interem Milán zasáhl také Jaroslav Zelený

To, co snad znělo od trenéra Trpišovského zprvu jako vtip, za několik minut všem na San Siru podala česká tlumočnice jako hotovou věc. Na scénu mezi hvězdy Lukakua, Candrevu a další přichází vyjukaný Jaroslav Zelený a zažívá podobnou situaci jako řidič tramvaje, který se neplánovaně musí posadit za volant autobusu.

„Trošku jsem se pousmál, když mi to řekl. Hrál jsem to asi jednou, dvakrát v životě asi sedm let zpátky,“ vyprávěl Jaroslav Zelený, který se stal z krajního obránce středním záložníkem. A to navíc v prvním zápase Ligy mistrů v kariéře. Nové pozici se však přizpůsobil natolik dobře, že měl navíc prsty v málem rozdílové trefě slávistů.

„Nějaké věci mi vyšly. To vždycky pomůže hráči, který jde na hřiště, když nekazí první balony, povedou se mu přihrávky. Pomohlo to i mně, takže jsem se chytil,“ popisoval Zelený.

Fotbalisté Slavie remizovali na San Siru s Interem Milán 1:1. Domácí srovnali až v nastaveném čase Číst článek

Stačilo mu ale jen něco přes půl hodiny, aby se o něm po zápase hodně mluvilo. Paradoxní na celé situaci přitom je, že tenhle tah kouče Jindřicha Trpišovského vznikl vlastně náhodou: „K tomu došlo minulý rok, když jsme dělali nácvik na Sevillu a on modeloval Pabla Serabiu (tehdy hráč Sevilly, který přestoupil do Paris Saint-Germain) ve středu hřiště. My jsme dělali celou dobu nácviky a pak za námi chodili hráči, kteří říkali ‚trenére, ono to nevychází, my se na něj nemůžeme dostat’ a já jim říkal ‚to ani nejde, když vám Zelený nepůjčí balón‘. Poté jsme o tom začali uvažovat a chtěli jsme to v nějakém zápase vyzkoušet. Netušil jsem ale, že to budeme zkoušet na San Siru v Champions League.“

To se ale vyplatilo. Slavia je aktuálně s jedním bodem, i díky bezbrankové remíze Dortmundu s Barcelonou, na prvním místě skupiny F. Rozhodovat se ale bude pochopitelně jindy.