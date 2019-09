Slavia byla šest minut od porážky Interu. ‚Velký obdiv hráčům,‘ chválil Trpišovský své svěřence po remíze 1:1

Jen pár minut chybělo fotbalistům Slavie k obrovské senzaci. Ve své obnovené premiéře v Lize mistrů ještě na začátku nastavení vedli na stadionu Interu Milán. Nakonec po sympatickém výkonu remizovali 1:1. Milán 11:59 18. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský udává svým svěřencům pokyny během utkání Ligy mistrů na hřišti Interu Milán | Foto: Matteo Bazzi | Zdroj: ČTK/AP/

„Je fakt škoda, že si odvážíme jenom bod,“ řekl Radiožurnálu po utkání Slavie s Interem Milán Jaroslav Zelený. „Je to škoda,“ měl stejný pohled na věc David Hovorka. „Mě to mrzí,“ dodal také Ondřej Kolář.

Kdo by to byl před zápasem řekl, že slávisté Zelený, Hovorka a Kolář budou takto hodnotit remízu ze hřiště velkého favorita, ale není se co divit. Vždyť od 63. minuty sešívaní po trefě Olayinky vedli a vyrovnávací gól dostali až v nastaveném čase.

„Strašně nás mrzí inkasovaný gól, je to taková kaňka na tomto utkání. Nestává se totiž každý den, že budete šest minut od vítězství s takto velkým klubem,“ hodnotil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Kromě bodu si svěřenci kouče Trpišovského z Milána odváží také další důkaz, že i s velkokluby můžou hrát vyrovnaně. Vždyť za stavu 1:0 mohli své vedení navýšit a sami měli naopak problémy, byť místy velké, jen po standardních situacích.

„Všichni hráči podali skvělý a hlavně odvážný individuální výkon. Patří jim za to velký obdiv,“ chválil Trpišovský své svěřence. Ti jsou teď vzhledem k bezbrankové remíze Dortmundu s Barcelonou v čele přetěžké skupiny F a prý si troufají na postupových místech zůstat.

„Doufáme v to, ale, znovu říkám, my nemůžeme létat hlavou v oblacích,“ řekl trenér Trpišovský, který chce radši vsadit na další tvrdou práci, protože ta Slavii vynáší výsledky i obdiv.