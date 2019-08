Byly to strašné pocity, když jsme hráli o sestup, vzpomíná kapitán Škoda na nedávnou historii Slavie

Fotbalisté i fanoušci Slavie zažívají euforii a vybírají si, jaké soupeře by si přáli ve skupině Ligy mistrů. Není to ale dlouho, co se báli, aby příští zápas nebyl poslední nebo nebyl ve druhé lize.