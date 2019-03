Vzestup je rychlý, pád může být ještě rychlejší, ví o svých nedávných úspěších fotbalista Alex Král

Od začátku roku zatím zažívá dvacetiletý fotbalista Alex Král povedené období. Po přestupu do Slavie se dostává i do základní sestavy a poprvé je v nominaci české seniorské reprezentace. Nyní může pražskému klubu pomoci do čtvrtfinále Evropské ligy. Praha 1:15 14. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Slavie Alex Král | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Fotbalisté Slavie se chystají na velký zápas v Evropské lize. Ve čtvrtek je totiž čeká osmifinálová odveta proti Seville. Na stadionu španělského favorita uhráli před týdnem remízu 2:2.

Vtipnější gól jsem nikdy nedal, smál se Alex Král. Slávista nevěděl, že v Seville vyrovnal Číst článek

„Nemyslím si, že bychom si neměli, právě na Sevillu, věřit. Vzhledem k tomu, že jsme u nich dokázali odehrát slušný zápas, tak i to je pro nás výhoda,“ říká se zdravým sebevědomím Alex Král. Mladý fotbalista Slavie, který v Seville zaujal i gólem, o kterém v první chvíli ani nevěděl, že ho dal. Jenže tenhle dvacetiletý hráč toho dokázal od začátku roku mnohem víc. Po přestupu z Teplic se hned dostal, v nabitém kádru, ve vybraných zápasech do základní slávistické sestavy, a v úterý se dozvěděl o premiérové nominaci do reprezentačního „A“ týmu.

„Samozřejmě mi to udělalo obrovskou radost, nicméně jsem nad tím ještě úplně nepřemýšlel, protože se spíš soustředím na čtvrtek a na neděli. Ještě to tedy nějakým způsobem vstřebávám, ale snažím se tomu nedávat úplně nějakou pozornost,“ zůstává Alex Král koncentrovaný na nejbližší zápasy ve Slavii, které teď může pomoct k případnému velkému postupu do čtvrtfinále Evropské ligy.

„On je na svůj věk mimořádně vybavený, jak fotbalově, tak mentálně,“ oceňuje Královy schopnosti slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Trenér Šilhavý nominoval na Anglii a Brazílii šest hráčů Slavie, mezi nimi i nováčka Krále Číst článek

Sám dvacetiletý záložník nebo stoper věří, že může být s postupem času lepší a lepší: „Vnímám, že ten vzestup je rychlý, ale, jak jsem už několikrát říkal, pád může být ještě rychlejší. Já se tak budu teď snažit připravovat na zápasy i tréninky hlavně v hlavě. A uvidíme, doufám, že to bude mít stále vzestupnou tendenci, jakou to má.“

A zajímavou budoucnost předpovídá Alexi Královi i trenér Jindřich Trpišovský: „Já si myslím, že tohle všechno jsou velké, ale, v jeho kariéře, určitě dílčí úspěchy, protože on bude mít, a to jsem říkal už při jeho příchodu, velkou kariéru. To, čeho dosáhl teď ve svém věku je obdivuhodné, ale na druhou stranu jsem pevně přesvědčený, že toho dokáže mnohem více, a že tohle je jen začátek jeho cesty.“

Jejím nejaktuálnějším milníkem je odveta osmifinále Evropské ligy proti Seville. Hrát se bude na stadionu Slavie v Edenu ve čtvrtek od 21 hodin. Přímý přenos celého utkání uslyšíte na Radiožurnálu nebo ho můžete sledovat prostřednictvím textového přenosu na webu iRozhlas.cz.