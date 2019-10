Nejdřív podařený zápas, pak se můžu někoho ptát na dres, říká Kúdela o ‚honu na suvenýry‘

Do Prahy dorazí k utkání Ligy mistrů jeden z nejslavnějších klubů světa a s ním také jeden z nejlepších fotbalistů historie. Snad na každém stadionu, na kterém Lionel Messi nastoupí, má tento barcelonský útočník spoustu obdivovatelů. A dost často i mezi soupeři. Praha 20:42 22. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slávisté v Lize mistrů. | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Zřejmě jen málo fotbalistů světa probudilo v komentátorech tolik emocí jako právě Lionel Messi a tak není divu, že jeho barcelonský dres s desítkou je také jedním z nejžádanějších suvenýrů. Pro fanoušky, ale i pro soupeře na trávníku, což je vidět i na osm let starém příběhu z utkání Ligy mistrů mezi Barcelonou a plzeňskou Viktorií, která tehdy pro domácí duely využívala stadion v Edenu.

Vždyť nad běžným zápasovým zpravodajstvím tenkrát vyčnívala historka o přetahované mezi plzeňskými záložníky Milanem Petrželou a Václavem Pilařem, kteří se snažili Messiho dres získat. V Barceloně vyhrál Petržela, v Edenu, kde dal mimochodem Messi tři góly, se díky štědrosti argentinského útočníka usmálo štěstí i na další hráče včetně Pilaře.

„Každý ten dres je pro vás samozřejmě památka a vzpomínka na ten zápas. Pro nás a pro celou Slavii bude ten zápas svátek,“ říká obránce Slavie Ondřej Kúdela.

I teď po osmi letech může být na stejném místě o Messiho dres velký zájem, ale hádky o něj ve slávistické kabině nejspíš neuslyšíte.

„Neřekl bych, že se budeme prát o Messiho. Samozřejmě si každý říká, koho by chtěl. Myslím, že kluci se pak nějak domluví. Jestli vůbec budou ochotní nám ten dres vůbec dát,“ vypráví Ondřej Kúdela, který se se svými spoluhráči bude snažit, aby měl na Barcelonu a třeba i Messiho příjemnou zápasovou vzpomínku, což se před osmi lety Plzni při porážkách 0:2 a 0:4 úplně nepovedlo.

„Že bych šel do zápasu, že si s ním musím hnedka něco měnit, to ne. První je podařený zápas, úspěch týmu a pak se můžu někoho zeptat,“ říká Kúdela, podle kterého může být stejnou památkou i vlastní slávistický dres ze slavného zápasu. „Buď si ho nechám třeba ještě podepsat od kluků v kabině nebo ho potom věnuju.“

Ondřej Kúdela popsal to, co běžně dělají i další hráči, tedy že cenný suvenýr nakonec věnují třeba do klubového muzea nebo na charitativní účely. Například plzeňská Viktoria před časem sbírala od hráčů i fanoušků slavné dresy pro aukci na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně.